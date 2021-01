16. La décision de tuer la fiancée de George Susan à la fin de la septième saison de l’émission (en léchant des enveloppes empoisonnées, rien de moins) est venue d’un endroit plutôt improbable: Louis-Dreyfus. Comme Alexander l’a expliqué lors d’une interview en 2015 avec Howard Stern, l’actrice qui a joué Susan, Heidi Swedberg, avait des instincts comiques qui se heurtaient au sien. « Je ne savais pas comment jouer avec elle », a-t-il dit, ajoutant qu’au moment où Seinfeld et JLD ont partagé des scènes avec elle, ils sont arrivés à la même conclusion. « Ils disent: » Vous savez quoi? C’est f-roi impossible. C’est impossible « », a-t-il dit, tout en soulignant qu’il n’avait rien contre Swedberg personnellement. «Et Julia a en fait dit: ‘Tu ne veux pas juste la tuer?’ Et Larry a dit: « Ka-bang! » «

17. Le casting s’est retrouvé dans une querelle bizarre avec Roseanne Barr et son mari d’alors Tom Arnold quand Louis-Dreyfus s’est garé par inadvertance sur le parking d’Arnold sur le terrain de CBS où les deux émissions ont été filmées. Il a laissé une note sur son pare-brise qui disait « Comment es-tu stupide? Bouge ta voiture f-king, connard! » qui a promu l’actrice, aux côtés d’Alexandre et de David pour l’affronter. Après leur rencontre, elle a trouvé plus tard «un Polaroid des fesses de quelqu’un laissé sur son pare-brise et le mot« c – t »écrit dans du savon». Barr a ensuite pris la querelle publique, traitant JLD de chienne lors d’une apparition sur David Lettermanémission de fin de soirée, ajoutant avec dérision: « Ils pensent qu’ils font Samuel Beckett au lieu d’une sitcom. » Tel que cité dans Seinfeldia, quand Alexander a été interrogé sur le commentaire, il a répondu: « Je suis prêt à parier qu’elle n’a jamais rien lu que Beckett ait jamais écrit. »

18. Avant que Seinfeld ne débarque sur Junior Mints en tant que bonbon de choix de Kramer pour l’épisode emblématique « The Junior Mint », il était à l’origine destiné à lui de déposer du pop-corn dans le patient dont il surveillait la chirurgie. « J’étais au téléphone avec mon frère, je dirigeais l’histoire de lui, et il a dit: ‘Non, faites-en Junior Mints parce que c’est plus drôle' », écrivain Andy Robin Raconté HuffPost en 2015.