HONG KONG (AP) – Hong Kong abrite une variété de serpents – du cobra royal venimeux aux espèces plus grandes telles que le python birman. Chaque fois que l’un de ces reptiles est repéré en train de glisser dans une maison ou de s’approcher de manière alarmante d’une zone résidentielle, Ken Lee fait partie des attrapeurs de serpents appelés à capturer les créatures.

Mais contrairement aux attrapeurs de serpents commerciaux d’antan, dont les prises sont souvent servies comme soupe dans les magasins de serpents de la ville, Lee ne vend pas les serpents qu’il capture. Il fait partie d’une nouvelle race d’attrapeurs de serpents qui s’efforcent de relâcher les reptiles dans la nature.

«Il y a des occasions où des gens ont attrapé les serpents avant mon arrivée sur les lieux, mais malheureusement certains d’entre eux ont été tués ou mortellement blessés», a déclaré Lee, 31 ans, qui est l’un des plus jeunes attrapeurs de serpents enregistrés de Hong Kong. «Certaines personnes ont attrapé les serpents avec courage, mais en fait, cela a causé du tort à la faune.»

Comme beaucoup d’autres chasseurs de serpents de la ville, Lee est autodidacte. Il a commencé à manipuler des serpents à l’âge de 17 ans, alors qu’il travaillait comme apprenti dans un magasin de serpents de Hong Kong. Son expérience l’a incité à en apprendre davantage sur la biodiversité et la biologie, et il a finalement poursuivi ses études dans une université de Taiwan.

Lorsque Lee attrape des serpents, il utilise une gamme d’équipements – des gants anti-crevaison, des bâtons, des crochets, une torche et des sacs. Parfois, il utilise même ses mains nues.

Début décembre, il a fait la une des journaux en capturant avec succès un python birman de 3 mètres de long (10 pieds de long) dans un village situé dans une partie rurale de Hong Kong. Le même mois, Lee a également été appelé dans un immeuble résidentiel de grande hauteur dans une zone rurale pour capturer une vipère de bambou – un serpent vert venimeux commun dont la morsure peut provoquer une houle désagréable.

Les serpents qu’il attrape sont envoyés à la ferme Kadoorie et au jardin botanique, une organisation locale à but non lucratif qui abrite des animaux sauvages sauvés. Après un bilan de santé, la plupart des créatures sont ensuite relâchées dans les parcs locaux.

«J’espère que tous ces animaux sauvages pourront retrouver la nature», a déclaré Lee.

L’histoire continue

Actuellement, il travaille comme assistant de recherche dans quatre universités de la ville et comme bénévole à la Hong Kong Society of Herpetology Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée à l’étude des reptiles et des amphibiens.

Même si Hong Kong possède de vastes espaces verts qui servent d’habitats différents pour les serpents, Liz Rose-Jeffreys, responsable de la conservation de Kadoorie Farm, pense que le développement urbain de la ville peut menacer la survie des espèces de serpents.

«Je pense que c’est vraiment une question de respect mutuel. Ce sont nos voisins sauvages, ils sont ici depuis bien plus longtemps que nous, et je pense que nous avons le devoir de respecter la nature », a-t-elle déclaré. «Ils forment une partie importante de notre écosystème, donc si nous devons éliminer les serpents, cela perturberait l’équilibre établi depuis de nombreuses années.