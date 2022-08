Pas de soulagement pour les familles durement touchées alors que les gros patrons de l’énergie et le n ° 10 ne parviennent pas à trouver de solution lors du sommet de crise

Les familles HARD-UP ont subi un autre coup dur aujourd’hui alors que les gros patrons de l’énergie et le n ° 10 n’ont pas réussi à trouver une solution à la crise du coût de la vie.

Alors que les Britanniques font face à l’un des hivers les plus difficiles de tous les temps au milieu de la flambée des factures d’énergie et de l’inflation, des pourparlers serrés ont eu lieu pour résoudre le problème.

Les Britanniques font face à un hiver de mécontentement avec des factures d’énergie en spirale

Les familles ont été averties que les factures d’énergie pourraient atteindre 5 000 £ l’année prochaine – sans fin apparemment en vue.

Boris Johnson a maintenant appelé les compagnies d’électricité à agir “dans l’intérêt national” pour aider à atténuer la pression.

À la suite de tables rondes à Downing Street, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement continuerait à travailler avec le secteur.

Mais il a été confirmé aujourd’hui que les deux équipes étaient dans une impasse et qu’aucun plan d’action n’avait été élaboré.

M. Johnson a clairement indiqué que toute “décision budgétaire importante” appartiendrait à son successeur – suggérant qu’aucune solution ne serait trouvée avant au moins septembre, lorsque Liz Truss ou Rishi Sunak deviendraient Premier ministre.

Le chancelier Nadhim Zahawi a déclaré que les ministres continuaient de surveiller les “bénéfices extraordinaires” que réalisaient certaines entreprises.

Le Premier ministre a souligné que – face à l’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie qui fait grimper les prix à des niveaux records – il était important que le secteur travaille avec le gouvernement “dans l’intérêt national”.

Des responsables ont déclaré qu’il avait clairement indiqué qu’il était vital que le monde occidental continue de soutenir le peuple ukrainien dans sa lutte pour sa survie.

“Après notre réunion d’aujourd’hui, nous continuerons d’exhorter le secteur de l’électricité à continuer de travailler sur les moyens d’atténuer les pressions du coût de la vie et d’investir davantage et plus rapidement dans la sécurité énergétique britannique”, a déclaré M. Johnson dans un communiqué.

M. Zahawi a ajouté : “Dans un esprit d’unité nationale, ils ont accepté de travailler avec nous pour faire plus pour aider les personnes qui en ont le plus besoin”.