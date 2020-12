Les inquiétudes de l’entraîneur lillois Christophe Galtier à propos d’un match de dimanche après-midi si peu de temps après avoir joué en Europe se sont révélées infondées, son équipe battant Monaco 2-1 pour rester deuxième du championnat français.

Galthier apparaît comme l’un des premiers prétendants au meilleur entraîneur de la saison. Lille n’a perdu qu’une seule fois en 13 matches de championnat, n’est qu’à deux points du leader du Paris Saint-Germain et s’est en quelque sorte qualifié dès la phase de groupes de la Ligue Europa.

Lille a battu et fait match nul avec le leader italien de l’AC Milan, n’a pas perdu en cinq matches et a marqué 12 buts de plus que le Milan de Zlatan Ibrahimovic. Mais Galtier craignait que la victoire de jeudi soir contre le Sparta Prague ne fatigue ses joueurs clés contre Monaco.

Après une première mi-temps sans but, l’attaquant canadien de 20 ans Jonathan David a marqué avec une finition soignée de la passe intelligente de Jonathan Ikone.

Au milieu de la seconde période, l’attaquant turc vétéran Burak Yilmaz a ensuite mis en place son compatriote Yusuf Yazici quand ils ont percé à mi-parcours.

Ils ont joué ensemble à Trabzonspor, où c’est Yazici qui a généralement fondé Yilmaz et leur partenariat prospère dans le nord de la France.

Yilmaz a marqué contre Sparta ainsi que Yazici a marqué librement après avoir effectué des tours du chapeau consécutifs lors de la campagne européenne de Lille. Le milieu offensif flamboyant a marqué 10 buts en 14 matchs cette saison.

L’attaquant italien de 19 ans de Monaco, Pietro Pellegri, a savamment pris une passe de Cesc Fabregas et a terminé avec confiance pour un but de consolation de dernière minute.

Plus tard dimanche, l’entraîneur Rudi Garcias Lyon a semblé monter d’un niveau avec Lille, prolongeant sa séquence sans défaite à 10 lors de sa visite à Metz.

Nice est également allé à Reims lors de son premier match depuis que l’entraîneur et grand français Patrick Vieira a été limogé vendredi après l’élimination des clubs de la Ligue Europa.

Le PSG s’est imposé 3-1 à Montpellier samedi, l’attaquant vedette Kylian Mbappé inscrivant son 100e but depuis qu’il a rejoint le club de Monaco il y a trois ans.