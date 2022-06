“Pas de solution miracle” pour préserver l’accès à l’avortement, déclare le secrétaire à la santé de Biden

L’administration a étudié, mais reste sceptique quant à l’idée d’héberger des cliniques d’avortement dans des enclaves fédérales comme des bases militaires et des parcs nationaux – où les procureurs d’État n’ont pas compétence – dans des États où l’avortement est désormais un crime.

Le problème, selon des responsables familiers avec les délibérations internes, est que le gouvernement fédéral ne pouvait pas garantir que les médecins qui ne sont pas des employés fédéraux exerçant des fonctions officielles – et potentiellement des patients – ne risqueraient pas de poursuites. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a rejeté l’idée mardi, déclarant aux journalistes à bord d’Air Force One que cela pourrait avoir des “ramifications dangereuses” pour les femmes et les médecins.

Si un républicain devait remporter la présidence en 2024, son ministère de la Justice pourrait inculper des personnes de crimes d’avortement en vertu de la loi de l’État – et le délai de prescription pour inculper une conduite remontant à 2022 ne sera pas épuisé. Les États pourraient priver les médecins de leurs licences médicales. Et les procureurs de l’État pourraient essayer d’inculper des personnes pour un comportement connexe qui a eu lieu en dehors de l’enclave – comme aider les femmes à s’y rendre – en vertu d’une théorie d’aide et d’encouragement ou de complot.

Offrir une aide financière aux femmes pour traverser les frontières de l’État pour se faire avorter pourrait également être problématique pour l’administration, car cela pourrait violer le soi-disant amendement Hyde, qui interdit aux fonds fédéraux d’être utilisés pour payer l’avortement, sauf en cas de viol ou d’inceste. , ou lorsque la vie de la mère est en danger. On a demandé mardi à M. Becerra si le ministère de la Santé et des Services sociaux pourrait fournir une telle aide financière.

Une fois que les responsables sauront “exactement ce que nous pensons être capables de faire et avoir l’argent pour le faire, nous vous le ferons savoir”, a-t-il déclaré. “Mais jusque-là, ce que je pourrais simplement vous dire, c’est : chaque option est sur la table.”

Un domaine dans lequel l’administration peut agir est de s’assurer que les femmes ont accès à la contraception d’urgence – la pilule dite du lendemain, également connue sous le nom de Plan B – et aux dispositifs intra-utérins. Les deux sont des méthodes de contraception courantes, mais les opposants à l’avortement les considèrent comme des “abortifs” et ont tenté dans certains États d’en restreindre l’accès.