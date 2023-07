Le conflit est devenu de plus en plus « imprévisible » depuis que les combats ont éclaté l’année dernière, a averti Pékin

Seul un règlement politique peut résoudre le conflit en Ukraine, a déclaré l’envoyé adjoint de la Chine à l’ONU, exhortant la communauté internationale à rechercher une issue pacifique à la crise après que Pékin a avancé son propre plan pour mettre fin aux combats.

S’exprimant lors d’une réunion publique sur l’Ukraine au Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) lundi, le représentant permanent adjoint de Pékin auprès de l’ONU, Geng Shuang, a proposé un cadre en quatre points pour les futurs efforts de paix, affirmant que l’organisme mondial devrait « Travailler ensemble pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable. »

« L’évolution de la situation sur le champ de bataille montre que les moyens militaires ne peuvent pas résoudre la crise ukrainienne, et la poursuite du conflit ne fera qu’apporter plus de souffrances aux civils, et peut même conduire à des situations imprévisibles et irréparables », a-t-il ajouté. il a dit. « Peu importe la durée de la crise, elle finira par être résolue par des moyens politiques. »

Le cadre chinois appelle à des pourparlers entre Moscou et Kiev, limitant le potentiel « effets d’entraînement de la crise » résoudre les problèmes humanitaires et garantir « Sûreté et sécurité nucléaires » – en particulier à la centrale nucléaire de Zaporozhye.

En savoir plus La Chine soutient le plan de paix africain pour l’Ukraine

L’envoyé adjoint de l’ONU a poursuivi en affirmant que toute solution au conflit devait « maintenir un concept de sécurité commun, global, coopératif et durable ». Bien qu’il n’ait pas cité l’alliance de l’OTAN par son nom, le responsable a déclaré que la crise ukrainienne avait éclaté l’année dernière grâce à « blocs militaires en expansion », qui « ne peut qu’apporter des troubles et des troubles à l’Europe et au monde entier. »

Au début de cette année, la Chine a dévoilé une feuille de route en 12 points conçue pour mettre fin aux combats, appelant à la reprise des pourparlers et arguant que la souveraineté et l’intégrité territoriale de toutes les nations doivent être respectées. Le gouvernement chinois a précédemment critiqué les sanctions unilatérales contre Moscou et a fait valoir que l’expansion de l’OTAN en Europe est à l’origine du conflit en Ukraine.

L’initiative a reçu un accueil positif à Moscou, les hauts responsables du Kremlin signalant leur volonté d’en discuter plus avant. Cependant, la proposition a été rapidement rejetée par Kiev et certains de ses partisans occidentaux, qui ont accusé Pékin de soutenir les intérêts de la Russie.

EN SAVOIR PLUS: Trump présente un plan de paix « 24 heures sur 24 » pour l’Ukraine