"Pas de si et de mais dans la lutte contre le terrorisme": PM Modi au Congrès américain

Le terrorisme est un ennemi de l’humanité et il ne peut y avoir de si et de mais pour y faire face, a déclaré le Premier ministre Narendra Modi lors d’une attaque voilée contre le Pakistan.

Les remarques énergiques du Premier ministre Modi sont intervenues lors de son allocution devant une séance conjointe du Congrès américain jeudi.

« Plus de deux décennies après le 11 septembre et plus d’une décennie après le 26/11 à Mumbai, le radicalisme et le terrorisme restent un danger pour le monde entier », a déclaré le Premier ministre, qui en est à sa première visite d’État aux États-Unis.

« Ces idéologies continuent de prendre de nouvelles identités et formes, mais les intentions sont les mêmes. Le terrorisme est un ennemi de l’humanité et il ne peut y avoir de si et de mais pour y faire face », a déclaré le Premier ministre Modi.

« Nous devons vaincre toutes ces forces qui parrainent et exportent la terreur », a-t-il déclaré au Congrès américain alors que les chants « Modi, Modi » résonnaient dans la chambre.

Entre-temps, dans une référence voilée à la Chine, le Premier ministre a déclaré que l’ordre mondial est fondé sur le respect des principes de la Charte des Nations Unies, la résolution pacifique des différends et le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale.

Le Premier ministre Modi s’est adressé aujourd’hui à une séance conjointe du Congrès américain pour la deuxième fois historique et un tonnerre d’applaudissements a accueilli son discours.

Plus tôt dans la journée, il a eu des entretiens bilatéraux avec le président américain Joe Biden à la Maison Blanche. Il a reçu une grande cérémonie de bienvenue qui comprenait un salut de 19 coups de canon.