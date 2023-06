Pas de si, de et ou de mégots: les manifestants baissent leur pantalon pour protester contre le changement climatique au Massachusetts Statehouse

BOSTON (AP) – Les manifestants du changement climatique ont baissé leur pantalon au Massachusetts Statehouse lors d’un débat sur un projet d’allégement fiscal jeudi pour attirer l’attention sur ce qu’ils disent être la nécessité d’une action plus rapide contre l’utilisation des combustibles fossiles.

Vers 13 heures, les manifestants se sont levés, ont tourné le dos à la salle du Sénat et ont baissé leur pantalon pour révéler des lettres qui épelaient STOP PASSING GAS! sur leur dos nu.

Les manifestants portaient tous des tongs roses.

Les huit manifestants scandaient et perturbaient la session du Sénat, selon les enquêteurs de la police d’État. Juste avant 14 heures, les manifestants ont été informés que la galerie publique était fermée.

Après avoir été avertis qu’ils étaient susceptibles d’être arrêtés, les manifestants ont refusé de partir et ont été placés en état d’arrestation et escortés hors de la chambre, ont indiqué les enquêteurs. Ils ont été accusés d’intrusion dans la propriété de l’État, de conduite désordonnée et d’outrage à la pudeur.

Les sénateurs sont ensuite revenus et ont poursuivi leur débat.

Le groupe Extinction Rebellion a organisé d’autres manifestations au Statehouse. Ils disent qu’ils prévoient de poursuivre leurs efforts jusqu’à ce que les législateurs approuvent une législation interdisant les nouvelles infrastructures de combustibles fossiles.

L’ancien gouverneur Charlie Baker a signé l’année dernière un important projet de loi sur le climat destiné à rapprocher l’État de son objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050.

La nouvelle loi encourage le développement de l’énergie éolienne et solaire offshore et donne une certaine autorité locale pour limiter l’utilisation des combustibles fossiles dans les projets de construction.

The Associated Press