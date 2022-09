Avec des négociations tendues entre les chemins de fer de fret et les travailleurs au point mort, Metra a averti les passagers de se préparer à une éventuelle grève vendredi qui pourrait arrêter les trains sur la plupart des itinéraires.

L’action syndicale “pourrait avoir un impact direct sur la capacité de Metra à exploiter la plupart de ses services”, a déclaré le chemin de fer de banlieue aux passagers dans une alerte mardi. Celles-ci incluraient les quatre lignes les plus fréquentées de Metra – la BNSF et Union Pacific North, Northwest et West.

La ligne UP West a des stations à Elburn, La Fox et Genève.

“À l’exception des lignes Metra Electric et Rock Island, les neuf autres lignes de Metra utilisent des voies appartenant à des chemins de fer de fret, croisent des voies exploitées par nos partenaires de fret ou sont expédiées par des chemins de fer de fret”, ont déclaré des responsables.

«Quatre de nos lignes, la BNSF et Union Pacific North, Union Pacific Northwest et Union Pacific West, appartiennent et sont directement exploitées par des chemins de fer de fret. Si l’arrêt de travail se produit, nous nous attendons à ce qu’il n’y ait pas de service sur ces lignes.

Une grève affecterait les agences de trains de banlieue locales à travers les États-Unis et Amtrak, ainsi que les livraisons de fret dans un pays déjà touché par le dysfonctionnement de la chaîne d’approvisionnement.

