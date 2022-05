Pas de serpents de mer, ni de gangsters, mais les plongeurs de déchets de Tahoe trouvent de l’or

STATELINE, Nevada (AP) – Ils n’ont trouvé aucune trace d’un monstre marin mythique, aucun signe de gangsters dans des chaussures en ciment ou de coffres au trésor perdus depuis longtemps.

Mais les plongeurs qui ont passé un an à nettoyer l’ensemble du littoral de 72 miles (115 kilomètres) du lac Tahoe sont repartis avec ce qu’ils espèrent se révéler beaucoup plus précieux : des tonnes et des tonnes de déchets.

En plus d’avoir enlevé 25 000 livres (11 339 kilogrammes) de déchets sous-marins depuis mai dernier, les plongeurs et les bénévoles ont méticuleusement trié et enregistré les types et les emplacements GPS des déchets.

Les dizaines de plongées qui se sont terminées cette semaine faisaient partie d’un effort unique en son genre pour en savoir plus sur la source et les dommages potentiels causés par les plastiques et autres polluants dans le lac alpin légendaire sur la ligne Californie-Nevada.

Il a également emmené les organisateurs dans un voyage à travers l’histoire, le folklore et le développement du lac au sommet de la Sierra Nevada qui contient suffisamment d’eau pour couvrir toute la Californie à 14 pouces (36 centimètres) de profondeur.

La tribu Washoe a pêché le Tahoe bleu turquoise pendant des siècles avant que l’expansion vers l’ouest au milieu des années 1800 n’apporte les chemins de fer, les barons du bois et finalement la décadence à la Gatsby à ce qui est devenu un terrain de jeu pour les riches et célèbres.

Le premier casino de Tahoe a été construit en 1902 par Elias J. “Lucky” Baldwin, qui possédait une grande partie de l’est de Los Angeles et a construit l’important hippodrome de Santa Anita en 1907. D’immenses domaines au bord du lac ont suivi pendant des décennies, dont un utilisé pour le tournage de “Parrain II.”

Les organisateurs du nettoyage disent que l’une des choses que les habitants demandent le plus est de savoir s’ils ont trouvé des restes de gangsters près de la rive nord. C’est là que Frank Sinatra a perdu sa licence de jeu pour avoir prétendument fraternisé avec des patrons du crime organisé dans son hôtel-casino de Cal-Neva dans les années 1960.

Les débris récupérés consistaient principalement en des choses comme des bouteilles, des pneus, des engins de pêche et des lunettes de soleil.

Mais Colin West, fondateur du groupe environnemental à but non lucratif qui a lancé le projet, Clean Up the Lake, a déclaré qu’il y avait eu quelques surprises.

Les plongeurs pensent avoir repéré des planches d’épave près de Dead Man’s Point, où des contes tribaux racontent l’histoire d’une créature ressemblant à un Loch-Ness-Monster – plus tard surnommée “Tahoe Tessie” – vivant sous Cave Rock.

Ils ont également découvert quelques panneaux «No Littering», des blocs moteurs, des lampadaires, une bague en diamant et «ces drôles de faux hiboux en plastique qui s’assoient sur les bateaux pour effrayer les oiseaux», a déclaré West.

“C’est choquant de voir combien de déchets se sont accumulés sous ce qui semble être un lac aussi vierge”, a déclaré Matt Levitt, fondateur et PDG de Tahoe Blue Vodka, qui a contribué 100 000 $ au nettoyage.

Ses entreprises comptent parmi tant d’autres – y compris les hôtels, les casinos et les stations de ski – qui dépendent des plus de 15 millions de personnes qui visitent chaque année pour s’imprégner de la vue que Mark Twain a décrite dans “Roughing It” en 1872 comme “l’image la plus juste que la terre entière offre”. ”

“C’est notre moteur économique”, a déclaré Levitt.

Et bien que la plupart des contributeurs et des bénévoles aient été motivés principalement pour aider à embellir le lac, c’est ce qui se passe une fois que les déchets sont empilés à terre qui excite les scientifiques.

Des nettoyages de rivages ont eu lieu à travers le pays pendant des années, de l’Arizona aux Grands Lacs, en Pennsylvanie et en Floride. Mais ces déchets vont dans des bacs de recyclage et des sacs à ordures pour être éliminés.

Chaque pièce de 189 plongées Tahoe distinctes à des profondeurs de 25 pieds (8 mètres) a été cartographiée par GPS et méticuleusement divisée en catégories, notamment le plastique, le métal et le tissu.

Les plastiques sont essentiels car la recherche internationale montre de plus en plus que certains types peuvent se décomposer en plus petits morceaux connus sous le nom de microplastiques.

Les scientifiques étudient toujours l’étendue et les dommages humains causés par les minuscules morceaux. Mais l’Académie nationale des sciences a déclaré en décembre que les États-Unis – le premier producteur mondial de déchets plastiques – devraient réduire la production de plastiques car tant de déchets finissent dans les océans et les voies navigables.

Zoe Harrold, une biochimiste, a dirigé des scientifiques du Desert Research Institute de Reno qui a documenté pour la première fois les microplastiques à Tahoe en 2019. Elle était l’auteur principal du rapport 2021 de Clean Up the Lake sur un projet pilote de 6 miles (10 kilomètres).

“Si elle est laissée en place, la dégradation continue des déchets submergés, en particulier le plastique et le caoutchouc, continuera à libérer lentement des microplastiques et des lixiviats dans les eaux azur du lac Tahoe”, a écrit Harrold.

Le nettoyage intervient un demi-siècle après que les scientifiques ont commencé à mesurer la clarté décroissante de Tahoe alors que le bassin commençait à connaître une croissance explosive.

La plupart du crédit, ou du blâme, l’achèvement du système inter-États pour les Jeux olympiques d’hiver de 1960 près de Tahoe City. Le tout premier télévisé, il a fait découvrir au monde le lac entouré de sommets enneigés.

De 1960 à 1980, la population de Tahoe est passée de 10 000 à 50 000 – 90 000 en été, selon le US Geological Survey. Les jours de pointe approchent désormais les 300 000.

“La majorité de ce que nous retirons est le résultat de l’impact humain de la recréation, de la vie et de la construction d’une communauté ici dans la région du lac Tahoe”, a déclaré West.

Son groupe prévoit des plongées cette année dans d’autres lacs de la Sierra, y compris le lac June à l’est du parc national de Yosemite, et étendra les futures recherches de Tahoe à des profondeurs plus profondes.

Le Tahoe Fund à but non lucratif, qui a également aidé à collecter 100 000 $ pour l’effort de nettoyage, charge des artistes de créer une sculpture à partir des déchets de Tahoe dans un centre d’événements en construction à Stateline, sur la rive sud du lac.

“Notre espoir est qu’il inspirera une plus grande gérance de l’environnement et rappellera à ceux qui aiment le lac Tahoe que c’est à nous tous d’en prendre soin”, a déclaré la PDG du Tahoe Fund, Amy Berry.