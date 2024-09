De nombreuses personnes proches du cercle de Sean « Diddy » Combs ont entendu des rumeurs à propos de ses soirées bien avant qu’il ne soit arrêté par les enquêteurs de la sécurité intérieure pour des allégations de trafic sexuel et jeté dans une cellule de Brooklyn.

Dans le dernier documentaire paru sur le magnat du hip-hop en difficulté, TMZ’s « La chute de Diddy : l’acte d’accusation » plusieurs s’expriment sur les accusations, y compris une ancienne dirigeante de Bad Boy qui a affirmé qu’elle était « toujours en état d’alerte » lorsque les soirées de Diddy commençaient.

Sean « Diddy » Combs et Russel Simmons en 2005. FilmMagie

Donald et Melania Trump, Sean « P Diddy » Combs, Kimora Lee Simmons et Russell Simmons en 2005. Getty Images

Hôte Sean « Diddy » Combs et Kim Porter à « The Real White Party » en 2007. Getty Images

Le Dr LaJoyce Brookshire était une ancienne directrice de la publicité chez Arista Records de Clive Davis et s’est retrouvée à travailler avec la liste des superstars de Diddy’s Bad Boy Entertainment.

Brookshire a parlé à Harvey Levin de son expérience, notamment en écoutant son intuition sur les célébrations notoires de Diddy.

« Mes sens d’araignée étaient toujours en alerte. Et je sais qu’il n’y a plus de sécurité après une certaine heure quand il y a des boissons qui coulent à flot et des gens derrière votre dos qui se droguent dans les toilettes, et 2 ou 3 personnes qui sortent ensemble d’une salle de bain… alors est-ce possible ? Absolument. L’ai-je vu ? Non, je ne suis jamais restée à la fête assez tard pour voir », a-t-elle expliqué.

Dr LaJoyce Brookshire. demandez au bon docteur/Instagram

LeBron James et Sean « Diddy » Combs en 2013. FilImage

Adam22, animateur du podcast « No Jumper ». Adam22/Instagram

Lorsqu’on lui a demandé si elle l’avait ressenti, Brookshire a répondu : « Oui, je l’ai senti. »

Adam22, hôte du Podcast « No Jumper »est également apparu dans le documentaire et a parlé des ragots entourant les bashes de Diddy.

« On a beaucoup parlé des soirées Diddy. On a toujours su que si vous alliez à une fête chez Puffs, et si vous restiez au-delà de certaines heures, vous pourriez être présenté à une orgie massive », a-t-il affirmé.

« Il y a eu des chuchotements… Je ne pense pas qu’il soit de notoriété publique qu’il se passait des choses non consensuelles ou des allégations les plus sordides. Mais cela a définitivement été discuté.

L’avocat de Diddy, Marc Agnifilo, s’est également assis pour le documentaire, où il a craché sa théorie de la taille d’un Costco sur les 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant découvertes lors des descentes du FBI dans les maisons du rappeur en difficulté en mars, conformément à l’acte d’accusation non scellé.

Sean « Diddy » Combs et Jay-Z en 2008. FilImage

Naomi Campbell, Usher, Andre Harrell et Sean P. Diddy Combs. FilImage

Russell Brand et Sean Combs. John Sciulli/BEI/Shutterstock

Les procureurs pensent que l’huile et le lubrifiant pour bébé ont été utilisés dans les prétendues « freak offs » de Diddy, décrites comme « des performances sexuelles élaborées et produites que Combs a arrangées, dirigées, masturbées pendant et souvent enregistrées électroniquement ».

Alors qu’Agnifilo a émis des doutes sur la quantité de produit trouvée, il a également blâmé Costco en déclarant que son client « achète en gros », ce qu’il avait partagé exclusivement avec The Post quelques jours auparavant.

« [Diddy] a une grande maison. Il achète en gros. Je pense qu’ils ont des Costcos partout où il a une maison. Je veux dire, êtes-vous assis dans le parking d’un Costco et avez-vous vu avec quoi les gens en sortent ? a déclaré son avocat à TMZ.

Russell Simmons, Steve Stoute, Jay-Z, Sean « Diddy » Combs et Andre Harrell. WireImage pour Bad Boy Entertainment

Sean « Diddy » Combs et Justin Bieber en 2010. FilmMagie

Mais le géant de la vente au détail a riposté jeudi en niant que ses sites américains proposent de l’huile pour bébé.

L’avocat de Diddy a également révélé que son client était « très désireux de raconter son histoire », déclarant dans le documentaire : « Je ne sais pas si je pourrais l’empêcher de témoigner ».

« Il se croit innocent. Il croit qu’il doit se lever, pas seulement pour lui-même, pour sa famille, pour tous ceux qui sont ciblés par le gouvernement fédéral », a expliqué Agnifilo.

Sean Diddy Combs. Getty Images

Croquis de Sean « Diddy » Combs et des avocats de la défense Marc Agnifilo et Teny Geragos. REUTERS

Diddy a été arrêté le 16 septembre et inculpé de trois chefs d’accusation de complot de racket, de trafic sexuel par la force, de fraude ou de coercition et de transport en vue de se livrer à la prostitution. Les procureurs affirment qu’il a transporté des travailleuses du sexe à travers les frontières de l’État et forcé les femmes à participer à des « Freak Offs » avec des prostitués.

Ils affirment également qu’il conserverait les images enregistrées de « Freak Off » comme « garantie » pour le chantage et utiliserait des armes à feu « pour intimider et menacer » les personnes figurant dans les vidéos.

Diddy a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation.

TMZ « La chute de Diddy : l’acte d’accusation » est maintenant disponible en streaming sur Tubi.