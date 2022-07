Pas de sécurité énergétique sans la Russie, “qu’on le veuille ou non” – Hongrie

Budapest veut acheter 700 millions de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel

La Hongrie doit acheter 700 millions de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel cette année pour assurer sa sécurité énergétique et c’est “tout simplement impossible” faire sans la Russie, a déclaré jeudi le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto.

S’exprimant à Moscou lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, le ministre hongrois a déclaré que «certains peuvent vendre des promesses vides et poursuivre des rêves,» mais « les réalités physiques ne peuvent pas être changées ». “Que ça vous plaise ou non,” à son avis, “Il est actuellement tout simplement impossible d’acheter autant de gaz naturel supplémentaire en Europe sans sources russes.”

Szijjarto a souligné que même si les installations de stockage de son pays étaient suffisamment pleines « en temps normal », puisque ce ne sont pas des temps normaux, la Hongrie a besoin de plus de gaz pour se sentir en sécurité. Le ministre a souligné que les négociations avec la Russie devraient se conclure dès que possible puisque la saison de chauffage commence officiellement le 15 octobre.

Lavrov a déclaré que la demande du gouvernement hongrois d’acheter du gaz naturel supplémentaire “être immédiatement signalé et pris en compte.”

Dans le même temps, le ministre russe des Affaires étrangères a estimé qu’il était dommage qu’un “Politique ouvertement russophobe” et le “escalade effrénée des sanctions” par Washington et Bruxelles entrave le développement d’une coopération concrète entre Moscou et Budapest. Il s’est engagé “chercher et trouver les solutions” qui rendrait la coopération indépendante »de ce genre de caprices.

Les rencontres de Szijjarto à Moscou comprenaient également des entretiens avec le vice-Premier ministre russe Alexander Novak, chargé des questions énergétiques, et le ministre russe de l’Industrie et du Commerce Denis Manturov.

En réponse à l’offensive militaire russe en Ukraine, l’UE – ainsi que les États-Unis, le Royaume-Uni et de nombreux autres pays – a imposé des sanctions sévères à Moscou, y compris certaines de ses exportations d’énergie. La Hongrie, qui dépend à environ 85 % de l’approvisionnement en gaz russe, s’est toujours opposée à l’imposition d’un embargo sur les exportations de gaz russe.

Le président hongrois Viktor Orban a averti le mois dernier qu’une telle interdiction « ruiner toute l’économie européenne ». La Hongrie s’est également opposée au retrait progressif de l’UE des importations de pétrole russe d’ici la fin de cette année et a reçu une dérogation pour continuer à acheter du carburant à Moscou.