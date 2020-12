M. Johnson n’a pas hésité même après la recrudescence de nouveaux cas à Londres, ce qui a incité le gouvernement à soumettre la capitale à des règles plus strictes d’ici le 23 décembre. deux revues médicales britanniques ont mis en garde contre les conséquences potentiellement désastreuses de l’assouplissement des mesures à Noël .

Mercredi, M. Johnson a tenu sa promesse de lever certaines restrictions importantes pendant quelques jours précieux entre le 23 et le 27 décembre – une décision qui témoigne de son désir profond de ne pas être considéré comme l’Ebenezer Scrooge de Downing Street, comme ainsi qu’à l’attrait atavique des vacances de Noël dans ce pays par ailleurs laïque.

En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a imposé un verrouillage national qui se prolongera le 25 décembre, étouffant les espoirs de sursis après la fermeture des marchés de Noël bien-aimés du pays au début du mois. Les Pays-Bas et la République tchèque ont également imposé des verrouillages, tandis que l’Italie y penche.

Noël, a-t-il dit, «est maintenant en grande partie un festival non religieux, mais il a beaucoup de résonance des réunions de famille que Thanksgiving a aux États-Unis», ce qui en fait une célébration qui transcende les frontières culturelles et religieuses.

« Le débat de Noël a vraiment fait ressortir l’argument entre ceux qui croient qu’il s’agit de prévenir les décès et ceux qui pensent qu’il doit y avoir d’autres considérations », a déclaré Jonathan Sumption, historien et ancien juge de la Cour suprême britannique qui est un critique virulent. des verrouillages.

Rassembler enfants et grands-parents autour d’une table de Noël – illuminée d’un pudding imbibé de brandy; vivant avec la pop des crackers de Noël – exerce une telle attraction sur l’imagination populaire britannique, a déclaré M. Sumption, que même si le gouvernement imposait un verrouillage, beaucoup le feraient simplement fi.

M. Johnson semblait reconnaître cette réalité. Lors d’une conférence de presse, il a supplié les Britanniques de faire preuve de prudence dans leurs interactions sociales en faisant en sorte que les réunions de famille soient courtes et brèves, et en reportant les visites avec les grands-parents et d’autres personnes âgées jusqu’à ce qu’elles soient vaccinées. Mais il a dit qu’il ne voulait pas «criminaliser» ceux qui ont déjà prévu de passer du temps avec leur famille.

«Nous ne voulons pas annuler Noël», a-t-il déclaré. «Ce serait franchement inhumain et irait à l’encontre des instincts d’une majorité de personnes dans ce pays.»