Pas de scandale dans la demande Portapique de Lucki

Ces derniers temps, au Canada, il est devenu évident que beaucoup de gens oublient que chaque corps employé a un patron, et que le patron n’a pas besoin de fournir d’explication pour une demande ou pour donner des directives à un subordonné.

La commissaire de la GRC, Brenda Lucki, avait pleinement le droit et la responsabilité d’exiger des détails sur la tragédie néo-écossaise de ses subordonnés, sans avoir à expliquer pourquoi elle voulait ces détails. Et il était tout à fait juste que la haute direction de notre gouvernement élu demande, non, demande ces détails au commissaire.

Il n’y a aucune prétention qu’il y avait une quelconque instruction d’enterrer des faits, ce qui serait une ingérence. De même, il n’y a pas eu de scandale SNC-Lavalin. Jodi Wilson-Raybould a reçu l’ordre de suivre une certaine voie légale, mais elle a hésité et a été démis de ses fonctions par son patron.

PARTAGER: