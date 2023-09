Pas de sanctuaire dans le New Jersey : les démocrates font volte-face sur la question des migrants à l’approche des élections

« Une incursion perturbatrice de ce type aurait un impact négatif sur notre région et nos habitants », ont déclaré trois candidats démocrates insurgés dans un communiqué.

« Atlantic City est depuis toujours un dépotoir », a déclaré le maire Marty Small Sr. une conférence de presse, le qualifiant d’exemple de ce qu’on appelle la Greyhound Therapy. La proposition du Département de la Sécurité intérieure n’a jamais semblé s’approcher d’un « plan », comme ses opposants se sont empressés de le caractériser.

Mais cela a eu lieu au début officieux d’une saison de campagne au cours de laquelle les 120 sièges de l’Assemblée législative de l’État sont en jeu, et alors que les démocrates ont déjà eu du mal à s’unir autour d’un message de campagne alors que les républicains les frappaient sur la question de la guerre culturelle des droits des trans et des transgenres. exploiter la popularité en baisse rapide des projets éoliens de Murphy.

Le simple spectre d’héberger un grand nombre de migrants en provenance de New York menace de nationaliser une élection dans un État d’un bleu profond où le président Biden la cote d’approbation est sous l’eau et son principal sénateur américain, le démocrate Bob Menéndezest sous pression pour qu’il démissionne après que les autorités fédérales l’ont inculpé vendredi pour corruption.

« La question des migrants, une frontière incontrôlable et les problèmes qui émanent désormais des politiques de villes sanctuaires sont désormais inexorablement liés aux démocrates », a déclaré Chris Russell, consultant républicain lors de plusieurs élections législatives dans le sud de Jersey.

Il a déclaré que les publicités de la campagne GOP mettraient en avant la question des migrants. « Il s’agit d’un problème démocrate qu’ils ont, et ils en sont propriétaires. »

La réponse des démocrates du New Jersey a été en fait la même position prise par le maire de la ville de New York, Eric Adams, la gouverneure Kathy Hochul et nombre de leurs collègues démocrates, alors que les migrants ont voyagé bien au-delà de la frontière sud, certains pour les motivations politiques du gouverneur républicain du Texas. Greg Abbott. Ils se retrouvent en compagnie improbable de conservateurs, comme Abbott, après avoir passé des mois à condamner leurs positions en matière d’immigration.

Le New Jersey est l’un des États les plus riches du pays, mais le comté d’Atlantic n’a pas partagé cette prospérité ces dernières années, en particulier avec une série de fermetures de casinos survenues alors que le monopole légal des jeux de hasard de la ville, vieux de plusieurs décennies, a cédé la place à la concurrence dans d’autres États. . Les autorités locales espèrent positionner l’aéroport, qui est en fait situé dans le canton voisin d’Egg Harbor, comme l’un des principaux moteurs économiques de la région. (L’aéroport abrite F-16 de la Garde nationale aérienne du New Jersey Et un Base de recherche et de test de la FAA.)

Certains républicains ont exprimé leur opposition à la proposition en termes de peur. « Je vous garantis – j’y mettrai mon nom – qu’il y aura des individus qui seront des criminels », a déclaré le représentant. Jeff Van Drew (RN.J.) a déclaré lors de la conférence de presse en présence de Small.

Mais les démocrates s’en sont tenus aux termes économiques.

Le sénateur républicain Vince Polistina a publié un communiqué de presse disant « non » à cette idée. Son adversaire démocrate, Caren Fitzpatrick, une commissaire du comté de l’Atlantique qui en 2019 a voté contre une résolution ceux qui s’opposaient à faire de l’Atlantique un comté sanctuaire ont rapidement suivi – juste dans un langage moins véhément. Elle a déclaré qu’elle s’opposait à la proposition en raison de « l’équilibre délicat que nous trouvons actuellement dans le comté d’Atlantic alors que nous travaillons à réinventer notre voie économique après des années de pertes d’emplois et de fermetures d’entreprises ».

Les responsables démocrates espèrent que la pression exercée par l’opposition au sein du parti fera disparaître ce sujet de la table des négociations dans un domaine longtemps compétitif et à tendance républicaine ces dernières années. Lors des dernières élections législatives, en 2021, les républicains ont remporté sept sièges à l’Assemblée législative, dont deux dans le 2e district du comté d’Atlantic. Les démocrates détiennent toujours un avantage considérable – 25 contre 15 au Sénat et 46 contre 34 à l’Assemblée – mais Murphy et les chefs de parti s’inquiètent une élection à faible taux de participation comme celle de novembre pourrait favoriser le GOP.

Les deux partis accusent le gouvernement fédéral d’avoir manqué pendant des décennies un plan d’immigration global et une voie d’accès à la citoyenneté pour les résidents sans papiers.

Le président démocrate du comté d’Atlantic, Michael Suleiman, a déclaré qu’il pensait que la réponse rapide des démocrates à l’administration Biden avait immédiatement dégonflé le problème, isolant le parti des attaques du GOP.

«Je ne sais pas à quoi s’attendaient les républicains, mais je pense qu’ils ont été pris au dépourvu lorsque les démocrates ont adopté une position similaire à la leur. Franchement, je n’accepte pas l’hypothèse selon laquelle cela va être un problème », a déclaré Suleiman lors d’un entretien téléphonique.

Mais, a déclaré Suleiman, les démocrates sont libérés de la « xénophobie » exprimée par Van Drew, un ancien démocrate devenu partisan de l’ancien président Donald Trump.

« Mon père était un immigrant et il est venu ici sans parler un mot d’anglais lorsqu’il était au lycée. L’immigration est une question très importante pour moi. Nous ne voulons pas adhérer à la rhétorique de l’autre côté », a-t-il déclaré. « Je pense que les gens nous assimilent peut-être à la rhétorique xénophobe et nous voulons indiquer clairement qu’en tant que parti à l’échelle de l’État, nous avons la même position. Je ne crois tout simplement pas que ce soit la même rhétorique. »

Les défenseurs des migrants n’y croient pas.

Sara Cullinane, directrice du groupe de défense des immigrants Make the Road Action NJ, a déclaré que les démocrates risquaient de s’aliéner leur base avec leur « réaction instinctive ».

Des autocollants verts indiquent le nombre de rangées et de places de lits de camp à l’intérieur de la tente-dortoir d’un refuge que la ville de New York met en place pour accueillir jusqu’à 1 000 migrants à New York, le 15 août 2023. | Mary Altaffer/AP Photo

« C’est une décision vraiment décevante de la part des démocrates qui devraient être mieux informés », a-t-elle déclaré. « De nombreux New Jerseyiens ont un parent immigré. Nous sommes un État d’immigrants, qui s’aliène ces électeurs et s’élève contre les réfugiés fuyant pour leur sécurité. Ce sont des gens qui fuient la violence et des conditions dangereuses. Nous devons être un État accueillant. Nous devons défendre ces valeurs.

Murphy, quant à lui, a repoussé les réactions négatives suscitées par ses commentaires contre le logement des migrants, notant le New Jersey. a accueilli de nombreux immigrants afghans dans une base militaire après le retrait des États-Unis du pays en 2021.

« La situation afghane en est un bon exemple. Le gouvernement fédéral était là avec des ressources en tant que partenaire, nous savions que c’était en nous que c’était gérable. Nous ne voyons rien de tout cela pour le moment », a déclaré Murphy lors d’une conférence de presse le 6 septembre.

En fin de compte, même les opposants les plus virulents à la proposition affirment désormais que l’idée, dans la mesure où elle a toujours existé, est morte. Le directeur du comté d’Atlantic, Dennis Levinson, un républicain, a déclaré qu’il ne pensait pas que cela allait se produire parce que « c’était tellement absurde dès le départ ». Mais il continue de penser que les démocrates devraient en répondre lors des élections législatives.

«Ces individus suffisants et pompeux qui voulaient montrer qu’ils étaient bien meilleurs, bien plus compatissants que [Trump] quand ils ont voulu faire de leurs États des États sanctuaires et de leurs villes des villes sanctuaires, faites attention à ce que vous souhaitez », a déclaré Levinson.