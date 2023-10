Le Bayern Munich a décidé de ne pas sanctionner le défenseur Noussair Mazraoui après que l’international marocain a exprimé son soutien aux Palestiniens sur les réseaux sociaux.

Le club allemand a déclaré dans un communiqué Vendredi, il a eu une « conversation détaillée et clarificatrice avec Noussair Mazraoui cette semaine » après que le joueur de 25 ans aurait partagé plusieurs publications sur Instagram en soutien aux Palestiniens et contre le terrorisme, la haine et la violence.

« Mazraoui nous a assuré de manière crédible qu’en tant qu’homme épris de paix, il rejetait résolument le terrorisme et la guerre et qu’il n’avait jamais eu l’intention de provoquer une quelconque irritation avec ses fonctions », a déclaré le directeur général du Bayern, Jan-Christian Dreesen. « Le FC Bayern condamne l’attaque du Hamas contre Israël. »

Le Bayern a cité Mazraoui disant : « Je condamne tout le terrorisme et les organisations terroristes ».

Le club a déclaré qu’il « se tient aux côtés de la communauté juive d’Allemagne et d’Israël ; rien ne justifie le meurtre d’enfants et de familles ».

Noussair Mazraoui a rejoint le Bayern en provenance de l’Ajax en 2022. Alexandre Hassenstein/Getty Images

La décision du Bayern de ne pas suspendre Mazraoui contraste avec son rival Mayence, qui a suspendu l’attaquant Anwar El Ghazi pour ce qu’il a qualifié de publication « inacceptable » sur les réseaux sociaux sur la guerre entre Israël et le Hamas.

Le club français de Nice a également suspendu le défenseur algérien Youcef Atal mercredi pour une publication sur les réseaux sociaux sur la guerre entre Israël et le Hamas

Mazraoui, qui a rejoint le Bayern lors d’un transfert gratuit depuis l’Ajax en 2022, a été titulaire dans sept des 10 matches de l’équipe cette saison.

Mazraoui manquera cependant le match du Bayern contre Mayence samedi, après que le club bavarois a annoncé qu’il revenait de sa sélection internationale avec une blessure non précisée.