Pas de sanctions contre l’Inde pour l’achat de pétrole russe, déclarent de hauts responsables américains

Les États-Unis n’envisagent pas de sanctionner l’Inde pour son achat de pétrole à la Russie, a déclaré mercredi Karen Donfried, secrétaire d’État adjointe américaine aux Affaires européennes et eurasiennes.

La relation avec l’Inde est la plus importante et bien que l’approche politique des États-Unis et de l’Inde puisse différer, les deux partagent un engagement à maintenir l’ordre basé sur les règles internationales et à respecter l’intégrité territoriale et la souveraineté, a-t-elle déclaré.

Le sous-secrétaire d’État américain aux ressources énergétiques, Geoffery Pyatt, a ajouté que les États-Unis étaient “à l’aise” avec l’approche de l’Inde sur l’achat de pétrole russe “mais nous apprécions le dialogue que nous continuons à avoir sur la question”.

Il a également mentionné que la sécurité énergétique faisait invariablement partie de la plupart des discussions bilatérales ces derniers temps.

Les hauts diplomates américains ont défendu le plafonnement des prix imposé au pétrole russe et ont déclaré que c’était une opportunité pour l’Inde, même si elle n’y participait pas, de négocier un meilleur prix.

En décembre, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré que le plafonnement des prix « verrouillerait la remise sur le pétrole russe » et que des pays comme la Chine et l’Inde seraient en mesure de négocier de fortes réductions de prix.

L’idée du plafonnement des prix était de comprimer les revenus de la Russie qui alimentent la guerre en Ukraine et les diplomates américains ont indiqué qu’ils pensaient que les sanctions avaient l’impact escompté.

Au cours des derniers mois, l’Inde a acheté de plus en plus de pétrole russe bon marché et l’a raffiné en carburant pour l’Europe et les États-Unis. Le carburant raffiné en Inde n’est pas considéré comme étant d’origine russe.

L’Inde a expédié environ 89 000 barils par jour d’essence et de diesel à New York le mois dernier, le plus en près de quatre ans, selon la société de renseignement sur les données Kpler, a rapporté l’agence de presse Bloomberg. Les flux quotidiens de diesel à faible teneur en soufre vers l’Europe étaient de 172 000 barils en janvier, le plus haut depuis octobre 2021, a rapporté Bloomberg.