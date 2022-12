Pas de Ronaldo, pas de problème alors que le Portugal bat la Suisse, 6-1

Twitter a explosé lorsque la formation de départ du Portugal a été annoncée pour le match contre la Suisse.

Comment Fernando Santos a-t-il pu mettre Cristiano Ronaldo au banc ? Serait-ce payant ?

L’équipe a répondu par un oui catégorique.

Des efforts d’équipe impressionnants éclipsent la star du banc

Il n’a fallu que 17 minutes au Portugal pour . Gonçalo Ramos s’est annoncé avec style sur la scène mondiale. Son tir a explosé devant le gardien suisse Yann Sommer au premier poteau. Avant le tournoi, Ramos était un nom à surveiller, même s’il n’a pas fait la une des journaux. Il a marqué des buts pour Benfica en Primeira Liga portugaise et en UEFA Champions League.

L’équipe portugaise a été implacable dans le jeu offensif en première mi-temps. C’était le Portugal déchaîné. Le vétéran défenseur Pepe a ajouté une seconde à la 33e minute grâce à un tir de la tête d’un corner portugais. La mi-temps ne pouvait pas arriver assez tôt pour les Suisses qui luttaient pour arrêter l’attaque portugaise dévastatrice.

Six minutes après le début de la seconde mi-temps, Gonçalo Ramos en marquait un deuxième, le troisième du Portugal. Il a commencé à se demander combien de buts le Portugal pourrait marquer. Le Suisse n’a pas pu suivre les passes rapides et le mouvement fluide des trois premiers du Portugal.

Le Portugal va de mal en pis pour la Suisse

Même lorsque les Suisses couvraient les trois premiers, le milieu de terrain et les ailiers avançaient en soutien. Raphaël Guerreiro est venu d’une position éloignée pour marquer le quatrième but du Portugal. Le seul moment brillant du match pour la Suisse est peut-être survenu lorsque le défenseur de Manchester City Manual Akanji a marqué un but de consolation 3 minutes plus tard.

Cependant, à la 67e minute, Gonçalo Ramos a réussi son tour du chapeau. Bien que Cristiano Ronaldo ait fait la une des journaux au cours des deux dernières semaines. Aujourd’hui, tous les regards étaient tournés vers . Le joueur de 21 ans s’est lancé dans la course au Golden Boot. Il n’a plus que 2 buts de retard sur le leader Kylian Mbappe.

Ronaldo a été engagé à la 73e minute. Bien que ce soit Rafael Leão, un autre remplaçant, qui a réussi à trouver le fond du filet dans le temps additionnel pour couronner une impressionnante victoire 6-1. Ronaldo poursuit le record de la Coupe du monde établi par le légendaire portugais Eusebio. Il devra attendre que le Portugal affronte le Maroc en quarts de finale samedi.

Personne n’a vu la Suisse capituler comme elle l’a fait. N’enlevez rien à l’éclat du Portugal, mais les Suisses seront déçus de la manière de la défaite. Insérez vos blagues sur le fromage suisse ici.

PHOTO : IMAGO / Pressinphoto