Pas de risque, pas de plaisir, pas d’originalité… les chiffres d’audience sur la télévision grand public réveillée plongent – ​​mais nous payons toujours 159 £ par an !

C’est le dimanche 12 décembre 2010, et les rues de Wembley sont pleines de Rolls-Royce et de leurs passagers impatients de participer au spectacle le plus chaud de la ville.

Mais ce n’est pas la réunion d’un groupe autrefois emblématique. Ce n’est pas un spectacle de retour pour une diva légendaire.

Shutterstock

Érotème

Non, ce coup de cœur est pour une émission de télévision, diffusée en direct sur la télévision traditionnelle.

C’est la finale de The X Factor. Et le gagnant sera un jeune homme du nom de Matt Cardle. Vous vous souvenez de lui ? Peut être pas.

Mais je me souviens de l’audience d’ITV pour cette nuit – un nombre impressionnant de 19,4 millions de téléspectateurs.

Même Captain Confidence lui-même, Simon Cowell, n’arrivait pas à y croire. C’était un coup de maître télévisé plaqué or.

Avance rapide jusqu’à lundi cette semaine et l’émission de télé-réalité à la mode d’ITV, Love Island, a boité jusqu’à sa conclusion terne avec un maigre 1,5 million de téléspectateurs, soit 2 millions de moins que l’année dernière.

Même ses producteurs ne pouvaient pas attendre qu’il se termine.

Des chiffres en chute libre

Et ils ne sont pas les seuls à en avoir marre de ce qu’il y a sur la boîte en ce moment.

De nouveaux chiffres publiés cette semaine montrent que les chiffres d’audience de la télé « terrestre », y compris ITV et la BBC – 159 £ par an, s’il vous plaît – chutent comme la carrière d’un gagnant de X Factor.

TVI

Bbc

Moins de 80% des téléspectateurs ont écouté les diffuseurs traditionnels l’année dernière – la chute la plus nette jamais enregistrée, malgré certains moments marquants comme Prat Hancock apparaissant sur I’m A Celeb.

Et au cours des huit dernières années, le nombre d’émissions attirant plus de 4 millions de téléspectateurs a diminué de moitié, passant de 2 400 en 2014 à seulement 1 200 en 2022.

Le régulateur de la télé Ofcom, qui a mené la recherche, attribue cela à la montée en puissance des streamers – Netflix, Disney +, Amazon Prime et toutes les autres offres numériques désespérées pour nos abonnements mensuels.

Idem TikTok et YouTube, où se retrouvent tous les moins de 25 ans.

Il est facile de voir pourquoi cela pourrait être. Avec les streamers, il y a un choix plus immédiat financé par des budgets plus importants.

Il suffit de regarder Disney (capitalisation boursière de 160 milliards de dollars) et ses retombées Star Wars de qualité cinématographique.

Et avec TikTok et YouTube, il est tellement plus facile d’engager les cerveaux liés au téléphone mobile.

Vingt secondes de contenu « à grignoter » suffisent. Et après?

Mais ce n’est pas seulement la variété des services numériques qui attire.

Les téléspectateurs en ont assez du régime sans fin des diffuseurs de télévision traditionnels composé de concours de cuisine suffisants, d’émissions de discussion remplies de relations publiques et de quiz fastidieux.

Plus important encore, les téléspectateurs en ont assez de l’aversion apparemment pathologique pour le risque. Et aucun risque n’est égal à aucun plaisir.

Les dirigeants de la télé ridiculement bien payés qui se pavanent sur les moquettes somptueuses de la BBC et d’ITV considèrent la télévision risquée comme « problématique ».

Ils sont depuis longtemps étouffés par le smog éveillé soufflant sur nos organisations autrefois chéries. Les bonnes idées sont étranglées par les quotas de diversité et les groupes de travail « sensibles ».

Pour ces personnes, l’idée de Simon Cowell déchirant des adolescents narcissiques pour ne pas avoir tenu un air provoquerait une crise.

« Qu’en est-il de leur santé mentale ?! »

Donc, plus rien de décent n’est jusqu’au tour suivant.

Et ce qui le fait, c’est la valeur sûre, ce dont nous sommes tous d’accord (car tout est désormais soumis à un comité) ne dérangera personne.

Et pourquoi est-ce que? Parce que, généralement, c’est déjà arrivé.

La télévision grand public aux heures de grande écoute est un défilé ininterrompu de reconstitutions de « vrais crimes ».

De Litvinenko d’ITV au récent Sixième Commandement de BBC One.

Des histoires déjà racontées. Récits déjà convenus.

Canal 4

Ils sont tellement désespérés de raconter ces histoires qu’ils sont souvent diffusés quelques instants après que la chose qu’ils décrivent s’est produite.

Voir Vardy v Rooney: A Courtroom Drama, diffusé par Channel 4 sept mois seulement après le verdict.

Mais vous aurez du mal à voir de nombreuses émissions originales décentes à la télévision traditionnelle.

Si l’histoire macabre des meurtres de Maids Moreton, telle que décrite dans Le Sixième Commandement, avait été une œuvre de fiction, l’écrivain aurait été tiré à la première page.

« Attendez une minute, ce village est trop blanc et tout le monde est trop bourgeois. »

La comédie décente a également disparu.

La perspective que quelqu’un comme Ricky Gervais, qui ose remettre en question l’orthodoxie éveillée, reçoive à nouveau une place à la télévision ordinaire semble lointaine.

Aucune comédie décente n’est plus diffusée sur les grandes chaînes britanniques, car l’essence de toutes les meilleures comédies est de remettre en question et de se moquer des positions convenues.

Appel de réveil

Dans un monde qui s’effondre pour créer un manifeste sans déclencheur pour tout, cette tâche est impossible pour les mouillages de White City.

Il incombe donc aux streamers tels que Netflix de prendre un botté de dégagement et de faire face aux conséquences réelles (tapez « Dave Chappelle » et « trans » dans Google pour voir ce que je veux dire).

Les chaînes autrefois grandes ont également ruiné les feuilletons, autrefois un banquier aux cotes garanties avec leur représentation de la «vraie vie».

Pas aujourd’hui. Les cadres ne se soucient plus de ce qui pourrait affecter les classes ouvrières, alors les émissions deviennent des chevaux de Troie pour les problèmes de droite.

Sur EastEnders, sort le geezer énervé de Danny Dyer, Mick Carter, et arrive Bailey Baker, l’adolescente de Kara-Leah Fernandes, et ses fastidieuses conférences sur le véganisme.

Et la stratégie d’Enders consistant à ramener des personnages qui sont DÉJÀ MORTS est aussi insultante pour le groupe décroissant de téléspectateurs toujours à l’écoute que ridicule.

Les nouvelles données d’audience de l’Ofcom devraient être un signal d’alarme pour les contrôleurs satisfaits de ces chaînes autrefois puissantes.

Sans véritable innovation et risque, les streamers continueront à manger plus de leur déjeuner et – pour la BBC – les frais de licence deviendront plus une taxe scandaleuse qu’ils ne le sont déjà manifestement.

La télévision grand public doit de toute urgence redécouvrir son facteur X.