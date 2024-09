Pas de Rice, pas d’Ødegaard, pas de problème : Arsenal bat les Spurs dans le derby

LONDRES – Arsenal a surmonté l’absence de milieux de terrain clés Declan Rice et Martin Ødegaard pour remporter le derby du nord de Londres à Tottenham Hotspur dimanche et prendre la deuxième place de la Premier League avant le choc de la semaine prochaine contre le leader Manchester City.

La tête de Gabriel à la 64e minute a suffi à sceller une victoire 1-0 contre l’équipe d’Ange Postecoglou, qui languit désormais à la 13e position après n’avoir gagné qu’une seule fois en quatre matchs jusqu’à présent cette saison.

Les Gunners étaient entrés dans le match sans Rice, suspendu, et sans Ødegaard, blessé au cœur de leur milieu de terrain, renforçant les espoirs de Tottenham d’une première victoire à domicile contre Arsenal depuis 2022.

Mais Jorginho et Thomas Partey Ils ont comblé le vide et ont prouvé qu’Arsenal avait l’équipe pour concourir pour le titre en produisant une performance courageuse et résolue pour remporter la victoire contre leurs rivaux locaux.

Alors qu’Arsenal a consolidé ses chances de remporter le titre, le tableau semble moins prometteur pour les Spurs.

L’équipe de Postecoglou a désormais perdu sept de ses 11 derniers matchs de Premier League, n’en remportant que trois – une séquence lamentable qui mettra l’ancien manager du Celtic sous pression à moins qu’il ne soit en mesure de superviser un retournement rapide des résultats. — Mark Ogden

Arsenal brille à nouveau sur coup de pied arrêté

La première personne avec qui Mikel Arteta a célébré le but de Gabriel à la 64e minute était l’entraîneur des coups de pied arrêtés Nicolas Jover – et pour une bonne raison.

Jover a révolutionné le bilan d’Arsenal sur coups de pied arrêtés depuis qu’il a rejoint le club en provenance de Manchester City en 2021 ; les Gunners ont marqué 22 buts la saison dernière sur coups de pied arrêtés, soit plus que toute autre équipe. Se tenant au coin de la surface technique pour chaque coup de pied arrêté, Jover gère avec brio la gestion des corners offensifs et défensifs et des coups francs d’Arsenal.

Ils étaient privés de leur tireur de corner habituel, Rice, ainsi que d’Ødegaard, mais Bukayo SakaLa passe de Gabriel était parfaite pour capitaliser sur le mauvais marquage des Spurs.

Comparez cette approche détaillée avec le cynisme de Postecoglou à l’égard de la nomination d’un spécialiste des coups de pied arrêtés, expliquant en avril qu’il « pense toujours[s] c’est mieux si c’est quelqu’un qui fait partie du staff technique, car cela constitue alors une extension de la façon dont nous jouons au football.

Cependant, le problème, par extension, est peut-être que si le football n’est pas vraiment dynamique – comme ce n’est pas le cas à Tottenham en ce moment – alors les coups de pied arrêtés ne sont pas vraiment le facteur de changement de jeu décentralisé qu’ils pourraient être, comme cela a été le cas ici.

L’attitude de l’entraîneur des Spurs changera peut-être lorsqu’il examinera les chiffres bruts : depuis le début de la saison dernière, Tottenham a encaissé 18 buts sur coups de pied arrêtés (sans compter les penalties). Seul Nottingham Forest (23) en a encaissé plus. — James Olley

Les Spurs ne parviennent pas à profiter des difficultés du milieu de terrain d’Arsenal

L’absence d’Ødegaard, Rice et les signatures estivales Mikel Mérinos – qui aurait pu potentiellement être le milieu de terrain titulaire d’Arsenal un autre jour – a créé une opportunité évidente à exploiter pour Tottenham.

Le but de Gabriel à la 64e minute était tout ce dont Arsenal avait besoin pour remporter les trois points de son déplacement à Tottenham dimanche. Justin Setterfield/Getty Images

Les Spurs manquaient Yves Bissouma mais, plutôt que de commencer Pape Matar SarrPostecoglou a opté pour un milieu de terrain ouvert à trois avec Rodrigo Bentancur ancrage en tant qu’ailier Dejan Kulusevski et James Maddison exploité comme deux n° 8.

Tottenham a eu 64% de possession de balle et plus de tirs (15-7) mais n’a réussi qu’un chiffre de buts attendus légèrement plus élevé de 0,77 à 0,73.

Même si à certains moments Partey et Jorginho n’ont pas réussi à endiguer le flot des attaques de Tottenham – notamment en début de première mi-temps – les Spurs ont progressivement manqué d’idées et n’ont pas réussi à déplacer le ballon assez rapidement pour déloger les Gunners de leur forme disciplinée.

Postecoglou a répondu au but d’Arsenal en faisant entrer Sarr et l’ailier Wilson Odobert pour Bentancur et l’inefficace Brennan Johnsonmais à ce moment-là, on avait l’impression que l’occasion avait été manquée, car les visiteurs pouvaient se concentrer sur la fermeture des espaces et la protection de leur avance plutôt que de courir après un deuxième but. — Olley

Solanke a besoin de temps pour devenir la menace de but de Tottenham

Dominique Solanke Le travail n’a pas été récompensé contre Arsenal. La recrue estivale de Bournemouth, qui a coûté 55 millions de livres sterling, a manqué deux des trois premiers matchs de la saison en raison d’une blessure à la cheville et doit encore rattraper son retard en termes de forme physique et de précision de match, mais les fans des Spurs devront accepter un autre type d’avant-centre avec Solanke que celui auquel ils étaient habitués. Harry Kane.

Kane était un buteur totalement fiable, mais c’était aussi un joueur qui descendait souvent en profondeur pour lancer des attaques avec de longs ballons sur le côté avant de courir dans la surface de réparation pour aider à terminer le mouvement.

Solanke est un numéro 9 plus traditionnel et il a été efficace contre Arsenal en termes de fourniture d’un homme cible à ses coéquipiers. Il a également donné aux défenseurs d’Arsenal Gabriel et William Saliba Il a été testé physiquement tout au long du match, mais son manque de rythme signifie que les Spurs devront s’adapter à ses attributs et trouver comment tirer le meilleur parti de l’ancien attaquant de Chelsea et de Liverpool.

Contre Arsenal, il s’est créé quelques bonnes occasions et a presque marqué de la tête en première mi-temps, mais il doit améliorer sa condition physique et sa mobilité s’il veut être la solution aux problèmes de but de Tottenham. — Ogden

Timber prouve que l’attente en valait la peine

Bois de Jurriën a été signé pour 34 millions de livres sterling comme dernière pièce du puzzle défensif lorsqu’il est arrivé à Arsenal en provenance de l’Ajax lors de la fenêtre de transfert d’été 2023, mais une blessure aux ligaments croisés subie lors de ses débuts en Premier League l’a forcé à manquer le reste de la saison.

Mais l’international néerlandais est désormais de retour en pleine forme et il a montré contre Tottenham exactement ce qui manquait à l’équipe d’Arteta la saison dernière, les Gunners ayant échoué de peu à battre Manchester City pour le titre.

Arteta avait signé Timber pour jouer sur le côté gauche de la défense d’Arsenal et son absence n’a jamais été résolue de manière satisfaisante, avec Jakub Kiwior et Oleksandr Zinchenko tous deux se révélant des remplaçants solides, même s’ils ne sont pas spectaculaires.

Timber a fait une énorme différence contre les Spurs grâce à son énergie et sa ténacité sur le flanc gauche. Il a également fait preuve d’une réelle ténacité qui ne pourra servir qu’Arsenal lors des matchs contre des rivaux pour le titre tels que City et Liverpool.

Timber a été averti en première mi-temps suite à un affrontement avec le gardien de but Guillaume Vicario après un tacle ferme mais juste sur le défenseur des Spurs Pedro Porro. Le carton jaune signifiait qu’il marchait sur une corde raide pour le reste du match, mais cela n’a pas affecté sa performance et il a continué à offrir à Arsenal une fiabilité à toute épreuve au poste d’arrière gauche. — Ogden

Arsenal entame une grande semaine de la meilleure des manières

Dominic Solanke est encore en phase de développement avec les Spurs, mais ses coéquipiers devront s’adapter à sa façon de travailler. Catherine Ivill – AMA/Getty Images

Trois déplacements en huit jours, en commençant par une visite chez son plus grand rival et en terminant par un match sur le terrain du champion de Premier League, offrent un premier test sérieux des capacités d’Arsenal. C’était une façon idéale de commencer.

Privé du milieu de terrain influent Rice et du capitaine Ødegaard, Arsenal a aligné Partey et Jorginho au milieu de terrain central et Léandro Trossard Ils ont joué en tant que numéro 10. Ils ont rarement été à leur meilleur niveau, mais Arsenal a tenu bon et a obtenu un résultat qui renforcera leur confiance en eux pour les défis à venir.

Les Gunners ont eu de la chance avec les blessures la saison dernière. Saliba a été l’un des deux seuls joueurs de champ à avoir joué chaque minute de leur campagne en Premier League, tandis qu’Ødegaard et Saka étaient des titulaires et Rice était infatigable avec Ben Blanc et Gabriel.

Arteta avait raison de dire que « beaucoup de travail » avait été consacré à ce niveau de disponibilité, mais néanmoins, les exigences actuelles envers les joueurs rendent toujours une répétition peu probable. Par conséquent, pour surmonter l’absence de plusieurs absents – les nouvelles recrues Riccardo Calafiori et Merino étaient également parmi les absents – ce sera un coup de pouce utile avant deux gros matchs à l’Atalanta et à Manchester City

Rice va revenir après une suspension. Le pronostic pour son repos n’est pas clair mais une absence prolongée ne devrait pas susciter les craintes qui auraient pu se faire sentir avant le résultat de dimanche. — Olley

Le derby du nord de Londres bat un record disciplinaire

L’arbitre Jarred Gillett a établi un nouveau record lors de la première mi-temps de ce match en délivrant sept cartons jaunes, soit le plus grand nombre jamais distribué dans les 45 premières minutes d’un match de Premier League.

À un moment donné, il semblait que chaque faute ou infraction était considérée comme méritant un avertissement, mais Gillett a ralenti en deuxième mi-temps en ne délivrant qu’un seul carton jaune après la pause.

Leandro Trossard et Arsenal portaient tout en noir pour leur derby du nord de Londres à Tottenham dimanche. Justin Setterfield/Getty Images

Mais moins de 24 heures après que 14 cartons jaunes aient été distribués lors de la victoire 1-0 de Chelsea à Bournemouth, la vue de tant de cartons jaunes dans les premières minutes du derby du nord de Londres laisse entendre que les officiels sont exhortés à sévir contre tous les manquements aux règles ce week-end.

Au cours des deux premiers tours de la saison, 38 cartons jaunes ont été distribués chaque week-end, mais ce chiffre est passé à 57 le week-end précédant la trêve internationale. Pourtant, avant même qu’un ballon ne soit botté lors des deux matchs de dimanche, 58 cartons jaunes avaient déjà été distribués lors des huit matchs précédents.

Les controverses liées à la VAR ont été remarquablement rares jusqu’à présent cette saison, mais les cartons jaunes sont définitivement en hausse. — Ogden

Arsenal obtient un bon résultat, mais avec les mauvaises couleurs

Pour la première fois de mémoire d’homme, Arsenal a joué contre Tottenham dans une couleur différente de son rouge traditionnel, et cela ne semblait pas convenir.

La Premier League a annoncé avant le match qu’Arsenal ne serait pas autorisé à porter ses couleurs à domicile – rouge avec des manches blanches – car il y avait trop de blanc sur le maillot, ce qui pourrait donc entrer en conflit avec les maillots à prédominance blanche de Tottenham. En conséquence, les Spurs devront porter leur maillot extérieur bleu clair lorsqu’ils joueront à l’Emirates en janvier.

La décision a laissé les deux clubs et leurs supporters perplexes, mais cela signifie qu’Arsenal a joué contre ses rivaux traditionnels dans un uniforme entièrement noir inconnu – ou noir avec une grosse déchirure si vous êtes Trossard, qui a dû changer de maillot en fin de match après que le devant de son maillot d’origine ait eu un carré déchiré à l’avant.

Le derby du nord de Londres est l’un des plus grands matchs de la Premier League, un match qui a un attrait mondial, il devrait donc ressembler au derby du nord de Londres.

Imaginez un match Everton-Liverpool et un match Manchester United-Manchester City avec des équipes aux couleurs différentes ? Cela n’arriverait pas, alors peut-être que la Premier League devrait s’en tenir à la tradition plutôt qu’à un conflit mineur de maillots la prochaine fois. — Ogden