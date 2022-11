Pas de retour pour Cristiano Ronaldo à Manchester United : Gary Neville

Le contrat de Cristiano Ronaldo à Manchester United devrait être résilié par le club, a déclaré l’ancien capitaine de United, Gary Neville.

Dans une interview explosive avec TalkTV, Ronaldo a déclaré qu’il ne respectait pas le manager de United Erik ten Hag et a affirmé qu’il était expulsé d’Old Trafford.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or est une figure périphérique sur le terrain pour United depuis que Ten Hag a pris ses fonctions de manager en mai.

Ronaldo a été discipliné après avoir refusé de devenir remplaçant lors d’une victoire 2-0 contre Tottenham Hotspur le mois dernier.

A LIRE AUSSI | Analyse et prévisions du groupe A de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Pays-Bas, Sénégal Favoris ; Le Qatar, hôte, peut surprendre

Mais son dernier acte est allé encore plus loin puisqu’il a également critiqué les propriétaires du club, la famille Glazer, affirmant qu’ils “ne se soucient pas” du succès sportif du club.

“Je ne pense pas qu’il veuille revenir en arrière”, a déclaré Neville à Sky Sports. “Il n’aurait pas fait cette interview s’il voulait revenir en arrière.

“Il savait que cela ferait la une des journaux et que ce serait la fin de sa carrière à Manchester United.”

Ronaldo a un peu plus de six mois sur son contrat après avoir rejoint United depuis la Juventus en août 2021.

Le Portugais a remporté trois titres de Premier League et la Ligue des champions lors de son premier passage à Old Trafford.

Son retour a tourné au vinaigre.

United n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions après avoir terminé sixième de la Premier League la saison dernière, malgré les 24 buts de Ronaldo toutes compétitions confondues.

“Je me demande ce que fait Man Utd parce qu’en réalité, ils savent qu’ils doivent résilier le contrat de Cristiano ou ils ouvrent un précédent pour que n’importe quel joueur puisse les critiquer à l’avenir”, a ajouté Neville.

“Je suis d’accord avec certaines des choses que Cristiano a dites, et de nombreux fans de Man Utd seront d’accord avec beaucoup de choses que Cristiano a dites. Mais la réalité est que si vous êtes un employé d’une entreprise et dites ces choses, votre emploi doit prendre fin et Man Utd doit le faire dans les prochains jours.

Un communiqué de United, publié lundi, a déclaré que le club “examinerait sa réponse après que tous les faits auront été établis”.

Pourtant, une bannière de Ronaldo a déjà été retirée de la façade d’Old Trafford.

Le joueur de 37 ans doit disputer sa cinquième Coupe du monde au Qatar.

Mais le patron du Portugal, Fernando Santos, a confirmé qu’il manquera le match amical de jeudi contre le Nigeria pour cause de maladie.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici