Pas de retour facile à The Firm pour Harry maintenant après la série de bombes de Royal en fuite

À peine avons-nous plongé un orteil en 2023 et le prince Harry est reparti, puisant dans la veine de plus en plus épuisée de sa connexion royale pour obtenir une publicité mondiale pour son nouveau livre Spare Us (Spare, sûrement? – Ed).

Il exprime le désir de «récupérer mon père et mon frère» comme s’ils n’étaient qu’une balle perdue, alors qu’en réalité, il les a volontairement jetés par-dessus la clôture il y a quelque temps.

Il n’y a pas de moyen facile de retourner à The Firm pour le prince Harry maintenant après sa série de bombes 1 crédit

Pouvez-vous blâmer le prince William alors que chacune de leurs petites paroles, supposées privées, pourrait être militarisée et monétisée ? Crédit : AP

«Cela n’a jamais dû être comme ça. Ils n’ont montré aucune volonté de se réconcilier », gémit-il à Tom Bradby d’ITV dans un clip pour une prochaine interview télévisée.

Mais pouvez-vous blâmer le roi Charles et le prince William lorsque leurs moindres paroles, supposées privées, pourraient être transformées en armes et monétisées par Harry et Meghan ?

Nous avons déjà entendu via Netflix comment William lui avait «crié» lors d’une réunion, vu Harry et sa femme Meghan réagir sous le choc à un texte vraisemblablement stroppy envoyé par son frère et, peut-être le pire de tout, vu Harry peut-être jeter le doute sur la relation de William avec sa femme Kate en suggérant que, pour les hommes royaux, «il peut y avoir une tentation ou une envie d’épouser quelqu’un qui rentre dans le moule. . . par opposition à quelqu’un avec qui vous êtes peut-être destiné à être.

Aie. Pas étonnant qu’ils le tiennent à distance. Qui ne le ferait pas ?

Spare est un vaste volume, et le 10 janvier, nous saurons exactement quelles bombes «véritées» se trouvent dedans pour justifier l’avance de plusieurs millions de livres sterling.

Après tout, 30 chapitres sur la philanthropie de Harry et Meghan ne vont pas couper la moutarde.

Il y aura du sang.

Et quand ça a été répandu d’une manière aussi publique, c’est très difficile de s’en remettre.

Le grand je suis Le président FRANÇAIS Emmanuel Macron aurait fait «une longue marche» avec sa femme Brigitte juste avant les funérailles de la reine afin qu’ils ratent le bus communal et doivent prendre une limousine diplomatique à la place. Selon un rapport, il a été “perçu” que Macron tentait d’obtenir une exemption de bus similaire au président américain Joe Biden, qui a été autorisé à voyager dans sa propre voiture blindée connue sous le nom de “La Bête”. Il semble que si l’enterrement de la femme la plus puissante du monde se soit bien passé, enterrer l’ego des autres s’est avéré plus problématique.

Sortez un disque vinyle de l’étagère, respirez son odeur de moisi, écoutez le crépitement de l’aiguille… et voyagez dans le temps

AS Billy Ocean n’a pas chanté, “Quand les choses se compliquent, les durs deviennent nostalgiques”.

Après tout, étant donné l’état du monde en ce moment, il y a un réconfort dans la familiarité du passé quand, vrai ou non, la vie semblait plus simple et plus lente.

Le nouvel album de Taylor Swift, Midnights, s’est vendu à plus de 80 000 exemplaires en vinyle Crédit : La Méga Agence

Le premier single que Jane Moore a acheté était Hot Love de T. Rex en février 1971 Crédit : Alamy

Pour moi, une téléportation facile vers le passé est la collection de disques vinyle que j’ai conservée depuis que j’ai commencé à les acheter au début des années 70.

Le fait de le retirer de l’étagère, d’étudier la pochette de l’album, l’odeur légèrement moisie de la pochette intérieure, les couvertures gatefold, les paroles et les notes de production, le craquement de l’aiguille juste avant que ce son chaud et richement superposé ne remplisse la pièce .

C’est un rituel qui me ralentit dans un monde en évolution rapide et, à mon avis en tout cas, aide à combler le fossé entre l’artiste et l’auditeur – comme s’il vous l’avait en quelque sorte transmis personnellement.

Il n’est donc pas surprenant que les ventes de vinyles viennent de dépasser celles des CD pour la première fois en 35 ans.

Nul doute que beaucoup de ces acheteurs seront des baby-boomers comme moi, soit en ajoutant à leur collection d’origine, soit en rétablissant celle qu’ils auraient souhaité ne jamais avoir vendue.

Mais aussi, de plus en plus de milléniaux se tournent également vers le vinyle.

Demandez à Taylor Swift, dont le nouvel album Midnights s’est vendu à plus de 80 000 exemplaires, ce qui en fait le disque vinyle le plus vendu au Royaume-Uni au 21e siècle. En deuxième place, le nouvel album de Harry Styles, à 60 000.

Pour Noël, nous avons acheté une platine vinyle à notre fille de 18 ans et l’expression de joie sur son visage lorsqu’elle l’a ouverte était rassurante dans un monde où le streaming instantané et la sélection de vos chansons préférées sont désormais la norme plutôt que de grandir pour aimer ces morceaux « expérimentaux » enfouis sur une face B.

Nous avons ajouté un album “starter pack” de The Dark Side Of The Moon, A Night At The Opera, Rumours, Bridge Over Troubled Water et Harvest (si vous devez chercher de qui ils sont, cet article n’est pas pour vous ) et, depuis, elle parcourt les magasins de charité pour trouver des joyaux en vinyle jetés par des philistins culturels.

Quand j’avais son âge, Woolworths était la Mecque du samedi matin pour moi et mes amis et, si vous avez envie d’un voyage dans le passé, consultez woolworthsmuseum.co.uk pour de vieilles photos, des faits et la nouvelle “visite virtuelle” d’un magasin aujourd’hui disparu.

Le compteur de sélection et de mixage (ou “pick and nick”, comme nous l’appelions) est le souvenir le plus durable, mais un second proche est le compteur de disques où nous avons afflué avec de l’argent de poche économisé pour acheter le dernier 45/33 tours.

Le premier single que j’ai acheté était Hot Love de T. Rex en février 1971, le même mois que la décimalisation.

Bikini fourré

Je ne me souviens pas si j’ai payé en shillings ou en pence, mais je me souviens du frisson de tenir ce premier single en vinyle (coût d’environ 50p) dans ma main et de me précipiter à la maison pour le jouer sur le “centre stéréo” de ma mère, qui avait l’air comme un buffet mais abritait une platine cachée et des haut-parleurs intégrés.

Le premier album était, murmure-t-il, une de ces compilations “Hot Hits” avec une photo de couverture d’une femme en bikini doublé de fourrure assise sur un traîneau (non, moi non plus) et des morceaux joués par des musiciens de session plutôt que par les artistes originaux. .

Mon excuse était que j’avais neuf ans à l’époque, que l’argent était serré et que ces albums étaient moins chers que les vrais.

Après avoir atteint 16 ans et obtenu un emploi le samedi à Littlewoods, je recevais mon salaire en espèces à la fin de chaque quart de travail et je me dirigeais directement vers “Woolies” pour ajouter à la collection d’albums vinyle que j’ai à ce jour.

Ensuite, les albums coûtent entre 80p et 1,25 £. Le nouvel album record de Taylor Swift coûte environ 25 £. Gorgée.

Et les “hot hits” que je n’avais pas les moyens d’acheter ? Tous les dimanches soirs, je mettais en équilibre mon magnétophone sur le côté du bain et j’appuyais simultanément sur lecture et enregistrement chaque fois que le récapitulatif du Top 20 de Radio 1 jouait un morceau que j’aimais.

Aaaah, c’était l’époque. Est-ce que j’utilise un service de streaming ? Oui, de temps en temps, mais retirer un vieux favori de l’étagère et me perdre en écoutant un album entier comme l’artiste l’avait prévu est ma version de la pleine conscience.

Appelez-moi démodé, mais dans un monde de plus en plus dirigé par l’IA (quelqu’un a-t-il récemment essayé de parler à un être humain chez Virgin Media ?), les disques vinyles sont quelque chose de tangible et de familier, comme entrer dans un bain chaud.

Donc, si vous voulez éloigner vos enfants de leurs consoles de jeux ou de leurs téléphones, achetez-leur une platine vinyle d’occasion.

Mieux encore, vous pouvez les ennuyer jusqu’aux larmes et les fasciner avec des histoires de vos propres souvenirs de vinyle.

Faire respecter la loi ? Grosse chance Des MILLIERS de “bobbies on the beat” à travers le pays commandent des uniformes XXL en raison de leur tour de taille en expansion. De la musique aux oreilles des gangs, des agresseurs et des cambrioleurs qui règnent sur nos rues en toute impunité, sachant que dans le cas improbable où ils seraient pris en flagrant délit par un policier, tout ce qu’ils ont à faire est de s’enfuir et il n’y a pas un chat en enfer, ils les rattraperont.

N’essaie pas d’enfants à la télé, Kim

KIM KARDASHIAN dit qu’elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger ses enfants de la lecture des diatribes en ligne de l’ex-mari Kanye West et de la couverture médiatique qui en découle.

«Je sais que je suis si proche que cela ne se produise pas mais, tant que ce sera toujours ainsi, je protégerai cela jusqu’au bout de la terre. Mes enfants, ils ne savent rien.

Bon pour elle. Cela ne peut pas être facile.

Mais puis-je suggérer humblement que si elle veut vraiment protéger North, neuf ans, et ses jeunes frères et sœurs des aspects les plus sombres du monde, les retirer de son émission de télévision et de ses propres chaînes de médias sociaux aiderait également énormément.