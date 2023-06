Pas de retour à la maison pour Messi car Barcelone ne fait pas assez pour le ramener

Une fois de plus, Barcelone n’a pas pu en faire assez pour séduire Lionel Messi.

Près de deux ans après que le club ait été contraint de laisser Messi aller contre son gré en raison de ses difficultés financières, Barcelone a de nouveau raté une chance de ramener le vainqueur de la Coupe du monde.

Messi, 35 ans, a annoncé mercredi qu’il ne reviendrait pas en Espagne et a plutôt déclaré qu’il allait rejoindre l’Inter Miami en Major League Soccer.

Il y avait eu des espoirs de retrouvailles entre le grand argentin et le club espagnol où il a prospéré pendant près de deux décennies avant de partir rejoindre le Paris Saint-Germain, mais au final, il n’y a eu que plus de déception pour les deux équipes.

Encore une fois, les finances de Barcelone ont empêché le club de faire revenir Messi.

Alexi Lalas réagit à l’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami face au FC Barcelone Alexi Lalas, David Mosse et Stu Holden réagissent au fait que Lionel Messi rejoigne l’Inter Miami au détriment du FC Barcelone et de la Ligue saoudienne.

Messi voulait apparemment revenir mais ne voulait pas passer par l’épreuve de ne pas savoir si le club catalan serait en mesure de le signer. Il a dit qu’on lui avait dit que le club devrait soit vendre d’autres joueurs, soit baisser les salaires, et il ne voulait pas que cela se produise.

« Je voulais vraiment revenir. J’étais très excité de pouvoir revenir », a déclaré Messi aux médias espagnols. « Mais après avoir vécu ce que j’ai vécu et la sortie que j’ai eue, je ne voulais pas me retrouver dans la même situation, en attendant de voir ce qui allait se passer. »

Barcelone était endettée lorsque Messi est parti en 2021. Le club n’a pas pu faire fonctionner les chiffres à l’époque car Messi a été contraint d’attendre dans l’espoir de voir son contrat renouvelé. Cette fois, Messi a déclaré qu’il n’allait pas attendre les autres.

« Je voulais prendre ma propre décision, en pensant à moi et à ma famille », a déclaré Messi.

Ce n’était pas qu’une question d’argent pour Messi, qui a choisi l’Inter Miami malgré une offre beaucoup plus lucrative de l’Arabie saoudite. Il a dit qu’il voulait « sortir un peu des projecteurs » et se concentrer davantage sur sa famille après une « période difficile » avec le PSG, mais a précisé qu’il serait revenu à Barcelone si les chiffres avaient fonctionné.

« Nous avions bon espoir parce que nous avons beaucoup parlé et il a dit qu’il voulait venir », a déclaré jeudi l’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez aux médias espagnols. « J’ai remarqué un changement ces derniers jours. Ce ne peut pas être facile d’être Leo Messi. Vous devez être un ’10’ sur tout. Il a vu qu’il ne passait pas un bon moment et il ne voulait pas ce genre de pression, c’est normal. »

Le club a détourné le blâme, affirmant que Messi avait décidé d’aller aux États-Unis parce qu’il préférait une ligue moins exigeante afin qu’il puisse donner la priorité au temps passé avec sa famille.

« La présidente (Joan) Laporta a compris et respecté la décision de Messi de vouloir concourir dans une ligue avec moins d’exigences, plus loin des projecteurs et de la pression à laquelle il a été soumis ces dernières années », a déclaré le club dans un communiqué après l’annonce de Messi.

Mais Laporta n’a pas pu offrir grand-chose à Messi, même après avoir restructuré les finances de l’équipe. Il avait utilisé certains des futurs atouts de l’équipe pour réorganiser l’équipe actuelle avec des joueurs tels que Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Koundé, laissant peu d’espace de plafond salarial pour s’adapter à Messi. Il ne resterait plus beaucoup de place même après les départs des anciens coéquipiers de Messi Sergio Busquets et Jordi Alba.

Laporta avait déclaré qu’il ferait tout son possible pour ramener Messi même s’il reconnaissait que cela n’allait pas être facile. Il y avait encore de l’espoir lundi lorsque le père de Messi, Jorge, qui est également son agent, était à Barcelone et a déclaré que son fils avait l’équipe comme premier choix. Le même jour, cependant, le club a été informé que Messi allait rejoindre l’Inter Miami.

Barcelone a remporté le titre de champion cette saison pour la première fois depuis 2019, mais il a toujours eu du mal en Ligue des champions et en Ligue Europa. Le premier titre de l’équipe depuis le départ de Messi avait été la Super Coupe d’Espagne en janvier, lorsqu’elle avait battu son rival le Real Madrid en finale en Arabie saoudite.

Barcelone a souhaité à Messi « la meilleure des chances dans sa nouvelle phase professionnelle » et a déclaré que cela fonctionnerait « pour promouvoir un hommage approprié des fans du Barça pour honorer un footballeur qui a été, est et sera toujours aimé du Barça ».

Messi est arrivé dans les équipes de jeunes de Barcelone à l’âge de 13 ans et a disputé 17 saisons réussies avec l’équipe principale, aidant le club catalan à remporter 35 titres, dont quatre ligues des champions, 10 ligues espagnoles et sept Copa del Reys. Il a remporté un record de six prix Ballon d’Or avec Barcelone en tant que meilleur joueur du monde et reste le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe avec 672 buts en 778 apparitions.

Messi s’est engagé à revenir un jour à Barcelone, tout comme il l’a fait lors de son discours d’adieu en larmes il y a deux ans.

La prochaine fois, cependant, ce ne sera probablement pas sur le terrain avec le célèbre maillot n ° 10 sur le dos.

Reportage de l’Associated Press.

