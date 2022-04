Pas de retour à la maison’ 292 fois

Un homme de Floride a récemment revendiqué le titre de record du monde Guinness pour le plus grand nombre de productions cinématographiques assistées (regardées) du même film. Ramiro Alanis a remporté le titre et battu le record après avoir regardé Spiderman: No Way Home 292 fois dans les salles. Ramiro a commencé le décompte le 16 décembre de l’année dernière, le jour de la sortie du film, et a établi un nouveau record du monde après avoir regardé le film pour la 292e fois le 15 mars de cette année. La durée d’exécution équivalente de regarder Spiderman: No Way Home 292 fois est de 720 heures, soit 30 jours. Il a partagé l’exploit qu’il a réalisé sur Twitter sous la forme d’un clip englobant son parcours vers le record du monde.

« 292 productions cinématographiques ont assisté au même film – @SpiderManMovie. Mon swing est arrivé à son terme. Merci à tous », a écrit Ramiro dans la légende et a tagué un groupe de personnes, dont Tom Holland et Zendaya. Regarde:

Bien que Ramiro soit allé jusqu’au bout avec No Way Home, ce n’était pas une tâche facile à faire. Chaque décompte collecté par Ramiro devait être indépendant de toute autre activité. Cela signifie que la tentative de Ramiro ne serait considérée comme réussie que s’il ne regardait que le film et ne se livrait à aucune autre activité telle que vérifier son téléphone, aller aux toilettes ou faire une sieste.

De plus, une tentative réussie a été celle où il a regardé tout le générique et les scènes post-crédit, bien sûr. Selon Guinness World Record, onze des tentatives de Ramiro ont été déclarées nulles alors qu’il se rendait aux toilettes pendant que le film tournait. Maintenant, vous devez vous demander, regarder le film 292 fois aurait coûté cher. Eh bien, vous avez raison. Ramiro a dépensé un total de 3 400 $, soit environ Rs 2,5 lakh pour établir le record du monde.

Fait intéressant, ce n’est pas la première fois que Ramiro bat un tel record. En 2019, Ramiro détenait le même titre après avoir regardé Avengers : Endgame 191 fois. Il avait battu le record de Joanne Connor, d’Australie, qui avait regardé Bohemian Rhapsody 108 fois.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les mises à jour en direct IPL 2022 ici.