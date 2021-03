Selon la feuille de route de M. Johnson, les magasins non essentiels peuvent rouvrir et les pubs et restaurants servent à l’extérieur à partir du 12 avril au plus tôt, les divertissements et l’hospitalité en salle reprennent à partir du 17 mai et la majorité des restrictions de distanciation sociale seront levées à partir du 21 juin.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy