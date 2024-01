Pas de repos pour les morts de Gaza avec des enterrements précipités et des corps profanés | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Même les morts ne sont pas épargnés par la guerre qui fait rage dans la bande de Gaza, avec des corps déterrés par les soldats israéliens et des enterrements précipités dans des hôpitaux et même dans une école.

Dans le district de Tuffah, dans la ville de Gaza, les cadavres enveloppés de Palestiniens retirés de leurs tombes reposent sur un sol boueux.

Cette profanation fait partie d’un processus qui, selon le ministère des Awqaf et des Affaires religieuses de Palestine dans la bande contrôlée par le Hamas, a vu plus de 2 000 tombes endommagées ou détruites par les forces israéliennes à travers le territoire.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle « ne cible en aucun cas les cimetières en tant que tels et n’a aucune politique visant à endommager ou à profaner les cimetières ».

Mais il ajoute également que « les cimetières ou les tombes spécifiques, comme d’autres sites ou structures civiles, peuvent être endommagés » pendant la guerre.

En réponse aux allégations selon lesquelles des soldats auraient arraché des corps dans des tombes, l’armée a déclaré à l’agence de presse AFP qu’elle agissait « dans les endroits spécifiques où les informations indiquent que les corps des otages peuvent se trouver ».

« Les corps ont déterminé que non [to] que ceux des otages soient restitués avec dignité et respect », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le conflit actuel a éclaté à la suite des attaques du Hamas du 7 octobre dans le sud d’Israël, au cours desquelles environ 1 140 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées.

Le Hamas a également capturé quelque 250 personnes. Israël affirme qu’il en reste 132 à Gaza, dont les corps d’au moins 28 personnes.

L’offensive militaire incessante d’Israël a tué au moins 26 637 personnes à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants.

“Leurs âmes tremblaient”

Dans une école remplie de personnes déplacées à Deir el-Balah, dans le centre de Gaza, Saida Jaber se souvient avoir vu sur les réseaux sociaux des images du cimetière détruit du camp de réfugiés de Jabalia.

« J’ai senti que mon cœur allait s’arrêter », a déclaré Saida, ajoutant que son père, ses grands-parents et d’autres membres de sa famille ont été enterrés sur ce site, au nord de Gaza.

« J’ai senti que leurs âmes tremblaient… Je ne peux pas imaginer comment quelqu’un ose creuser des tombes et violer le caractère sacré des morts », a déclaré Saida.

Alors que les combats ne s’arrêtent pas, de nombreux Palestiniens de Gaza n’ont pas pu atteindre les cimetières et se sont plutôt tournés vers des cimetières de fortune.

Dans une école transformée en refuge dans le camp de réfugiés du centre de Maghazi, une femme a touché la terre sablonneuse où sa fille avait été enterrée dans la cour.

“Ma fille est morte dans mes bras… nous avons attendu jour et nuit et nous n’avons pas pu l’envoyer aux urgences”, a déclaré la femme, qui n’a pas donné son nom.

Elle a déclaré que des missiles avaient touché l’enceinte de l’école et enflammé des bonbonnes de gaz, provoquant des explosions mortelles.

Un homme qui s’occupait du site a déclaré que plus de 50 personnes y étaient enterrées, chaque tombe contenant trois ou quatre corps, leurs noms étant écrits soit sur des briques, soit sur le mur adjacent.

“Mourir de chagrin”

Le nombre de morts est si élevé que les victimes des attaques israéliennes ont été enterrées dans des fosses communes à travers Gaza.

Des rangées de corps ont été enterrées dans l’enceinte de l’hôpital al-Shifa, le plus grand de Gaza, où les gens ont séparé les tombes avec des pierres et des branches de plantes.

« Si nous allions au cimetière, ils [Israeli forces] Nous pourrions nous bombarder et nous mourrions », a déclaré Arfan Dadar, 46 ans, vivant dans une tente avec sa famille dans l’enceinte de l’hôpital.

Dadar a déclaré que des soldats israéliens ont abattu son fils de 22 ans alors qu’il retournait à l’hôpital de la ville de Gaza.

«J’ai marqué sa tombe, [but] maintenant, le parc de l’hôpital est rempli de fosses communes. Je reconnais à peine la tombe de mon fils », a-t-il déclaré.

Les Palestiniens de Gaza ont déclaré qu’ils espéraient pouvoir déplacer leurs morts une fois la guerre terminée.

Wael Dahdouh, chef du bureau d’Al Jazeera à Gaza, a déclaré qu’il n’avait « pas d’autre choix » que d’enterrer son fils dans un cimetière surpeuplé du sud de Rafah après que le jeune journaliste ait été tué dans une attaque israélienne.

« Nous le transférerons au cimetière des martyrs de Gaza après la fin de la guerre. Nous voulons que sa tombe soit proche de nous afin que nous puissions lui rendre visite et prier pour lui », a déclaré Dahdouh.

Jaber a déclaré qu’elle avait hâte de retourner à Jabalia pour vérifier les tombes de ses proches. “Je mourrai de chagrin s’ils étaient également emportés.”