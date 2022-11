Pas de répit dans la position zéro-COVID de la Chine alors que les cas atteignent leur plus haut niveau depuis le verrouillage de Shanghai | Nouvelles du monde

Le nombre de cas de COVID en Chine a atteint son plus haut niveau depuis le verrouillage strict de deux mois de Shanghai cette année, la capitale Pékin et d’autres grandes villes enregistrant des infections quotidiennes record.

Vendredi, le pays a signalé que 10 535 nouveaux cas transmis localement avaient été enregistrés jeudi – le plus élevé depuis le 29 avril, lorsque son centre commercial, Shangailuttait contre sa plus grave épidémie.

Le nombre croissant d’infections a stimulé Chinedirection de réaffirmer son zéro-COVID politique, que le président Xi Jinping dit est de sauver des vies.

La stratégie a vu des millions de résidents confinés chez eux, soumis à des programmes de tests de masse et endurant des fermetures soudaines – dans des zones où des cas positifs de coronavirus ou leurs contacts étroits ont été détectés.

Le pays COVID-19[feminine] le nombre de cas est resté faible par rapport aux normes mondiales, et certains pensent que les restrictions strictes liées à la pandémie freinent l’économie et sont de plus en plus désynchronisées avec le reste du monde.

Des gens font la queue pour passer des tests COVID à Guangzhou, dans la province du Guangdong, en Chine. Photo : cnsphoto via Reuters



La ville méridionale de Guangzhou, l’épicentre actuel de la lutte contre le COVID en Chine, a signalé 2 824 nouveaux coronavirus cas – le quatrième jour au cours duquel les infections ont dépassé 2 000.

La grande majorité se trouvait dans le district peuplé de Haizhu, où les autorités ont annoncé un verrouillage strict après des jours d’élargissement des restrictions et des restrictions.

C’est 1,8 million d’habitants qui ont reçu l’ordre de “rester à la maison”, avec une seule personne dans chaque ménage autorisée à sortir pour acheter des produits de première nécessité, et des tests PCR obligatoires seront administrés à “chaque ménage et à chaque individu”, a déclaré le gouvernement du district dans un déclaration.

D’autres grandes villes ont resserré les mesures cette semaine alors que les cas quotidiens ont renouvelé des sommets sans précédent.

Zhengzhou, la capitale de la province centrale du Henan, a signalé 2 988 nouveaux cas locaux, soit plus du double du nombre d’infections enregistrées la veille.

C’est là que les restrictions ont eu un impact majeur sur les entreprises, notamment dans un parc industriel chinois où une usine Foxconn responsable de 70% des expéditions mondiales d’iPhone aurait subi un exode massif de travailleurs, marre de freiner leurs mouvements.

Cela a eu un impact sur la production d’iPhone, avec Apple avertit les clients qu’ils devront attendre plus longtemps pour les derniers modèles.

0:47

L’usine de Shanghai Disney et Foxconn touchée par les fermetures de COVID



La ville de Chongqing, dans le sud-ouest du pays, a vu les infections atteindre un nouveau record de 783, les autorités de certains districts interdisant de manger dans les restaurants et suspendant les cours hors ligne dans les écoles.

Entre-temps, Pékin signalé 118 nouveaux cas locaux – un record quotidien mais toujours faible par rapport aux autres villes chinoises.

Les habitants de la ville de 22 millions d’habitants ont été invités à passer des tests PCR tous les jours, tandis que des restrictions ont commencé à être imposées pour entrer dans les immeubles de bureaux, les lieux de loisirs et les centres de remise en forme.

Le Salon de l’auto de Pékin – un événement de grande envergure qui attire des marques mondiales – a été annulé par les organisateurs en raison des épidémies de COVID à l’échelle nationale.