Pas de répit certain face à la politique lorsque les athlètes vainqueurs du titre visitent la Maison Blanche

WASHINGTON (AP) – Le président Calvin Coolidge n’était pas un aussi grand fan de baseball que sa femme, Grace. Mais même Silent Cal a été emporté par l’excitation de la saison étonnamment réussie des Sénateurs de Washington en 1924. Après que l’équipe a décroché le fanion de la Ligue américaine, les joueurs se sont rendus à la Maison Blanche pour serrer la main et poser pour des photos avec Coolidge.

C’était le début de ce qui allait devenir une tradition d’athlètes victorieux rendant visite au président, et cela se poursuivra vendredi lorsque Joe Biden accueillera les équipes masculines et féminines de championnat de basket-ball universitaire.

Mais ce qui a commencé comme un rite de passage non partisan s’est de plus en plus emmêlé dans la politique, un changement que certains attribuent à la présidence de Bill Clinton.

Tom Lehman, un golfeur professionnel, a décliné une invitation de la Maison Blanche et a décrit Clinton comme « un tueur de bébé qui évite les brouillons ».

« C’est vraiment à ce moment-là que tout a commencé », a déclaré Fred Frommer, un ancien journaliste de l’Associated Press qui a écrit sur l’histoire du sport et de la politique.

Il y a eu des manifestations dispersées après cela – un membre des Ravens de Baltimore, par exemple, a refusé de rendre visite au reste de son équipe de football parce que le président Barack Obama soutenait le droit à l’avortement – ​​mais les affrontements ont proliféré sous le président Donald Trump.

Lorsque les membres des Golden State Warriors ont suggéré qu’ils refuseraient une visite à la Maison Blanche après avoir remporté le titre NBA, Trump a annoncé que l’invitation était retirée. Certains des joueurs ont plutôt visité le Musée national d’histoire et de culture afro-américaines avec des étudiants locaux.

De plus en plus d’athlètes ont commencé à se demander s’ils étaient prêts à visiter la Maison Blanche. Frommer, qui a écrit « You Gotta Have Heart », un livre sur Washington et le baseball, a déclaré que les voyages étaient devenus « un peu une épreuve décisive ».

Biden, qui a promis de baisser la température à Washington, a largement évité de tels affrontements. Mais des étincelles ont volé en préparation de la visite de vendredi avec l’équipe féminine de l’État de Louisiane.

Après que les Tigers aient remporté le championnat de la NCAA cette année, la première dame Jill Biden a suggéré de manière désinvolte qu’une deuxième invitation soit également adressée à l’équipe qu’ils ont vaincue, les Iowa Hawkeyes.

La star de LSU, Angel Reese, a qualifié l’idée de « JOKE » et a déclaré qu’elle préférerait rendre visite à Obama et à sa femme, Michelle. L’équipe du LSU est en grande partie noire, tandis que la meilleure joueuse de l’Iowa, Caitlin Clark, est blanche, tout comme la plupart de ses coéquipières.

« Au début, nous étions blessés. C’était émouvant pour nous », a déclaré Reese à ESPN dans une interview ultérieure. « Parce que nous savons à quel point nous avons travaillé dur toute l’année pour tout. »

Rien n’est venu de l’idée de la première dame, et seuls les Tigres ont été invités (et seul le champion du Connecticut du côté des hommes) Reese a finalement déclaré qu’elle n’allait pas sauter la visite à la Maison Blanche.

« Je suis un joueur d’équipe », a déclaré Reese. « Je vais faire ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. »

Alors que Reese n’a pas refusé l’invitation, un autre groupe de champions sautera complètement la Maison Blanche. L’équipe de football de Géorgie a déclaré qu’elle ne pourrait pas être présente le mois prochain en raison d’un conflit d’horaire.

L’entraîneur Kirby Smart a insisté sur le fait que la décision n’avait rien à voir avec la politique, affirmant que l’invitation était en conflit avec l’organisation d’un camp de jeunes à la même époque.

Mais qui assiste et qui n’y assiste pas est étroitement surveillé dans l’atmosphère politique chargée du pays.

« Le sport est politique par d’autres moyens », a déclaré Jules Boykoff, professeur de sciences politiques à la Pacific University dans l’Oregon. « Parfois, c’est très évident, et parfois c’est enfoui sous la surface. »

La politisation des visites à la Maison Blanche a chevauché ce que Boykoff décrit comme «l’ère de l’autonomisation des athlètes». À une époque où le pays a connu de vastes mouvements sociaux, tels que Black Lives Matter et #MeToo, les athlètes se sentent plus en confiance en utilisant leurs plateformes pour partager des messages politiques, et ils peuvent utiliser les médias sociaux comme porte-voix.

« Nous sommes dans une nouvelle ère maintenant », a-t-il déclaré.

Boykoff a déclaré que les événements de la Maison Blanche étaient autrefois considérés comme une « opportunité de photo familiale », offrant aux présidents une chance de montrer leur côté plus léger. Mais étant donné l’hyperpolarisation du pays, a-t-il dit, la tradition pourrait éventuellement suivre son cours. Et les athlètes peuvent vouloir la plate-forme pour eux-mêmes.

« Ce ne serait pas surprenant s’ils se présentent à la Maison Blanche et ont quelque chose à dire, peut-être même interrompent les débats », a-t-il déclaré.

La plupart de ces visites ont été mémorables pour des moments plus ludiques.

Harry Carson des Giants de New York de la NFL a jeté un seau de pop-corn sur la tête du président Ronald Reagan en 1987, imitant leur tradition d’arroser l’entraîneur avec un seau Gatorade après une victoire.

En 2021, le lanceur des Dodgers de Los Angeles, Joe Kelly, s’est présenté à la Maison Blanche dans une veste de mariachi qu’il a retirée d’un musicien.

Et le mois dernier, Biden a reçu un casque de l’équipe de football de l’Air Force Academy. Le président gloussa.

Avec son travail, il a dit: « J’aurai peut-être besoin de ce casque. »

___

Rhonda Shafner, chercheuse en nouvelles de l’Associated Press à New York, a contribué à ce rapport.

Chris Megerian et Josh Boak, Associated Press