Comme des millions d’autres Américains, Franklin Graham a regardé les images inquiétantes des émeutes de la semaine dernière au Capitole américain avec une inquiétude et une colère grandissantes.

Graham, fils du regretté évangéliste Billy Graham et chef de la Billy Graham Evangelistic Association, a déclaré qu’il était écœuré de voir « les gens attaquer mon Capitole et enfoncer les portes de mon Capitole » et a été consterné de voir comment le président Donald Trump a énervé le manifestants.

« Je ne pense pas que ce soit le meilleur moment pour le président », a-t-il déclaré.

Mais Graham a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que le tumulte au Capitole dissuade les chrétiens évangéliques de continuer à soutenir Trump.

« Je ne pense pas qu’il ait compris à ce moment-là ce qui allait se passer », a-t-il déclaré. « Aucun de nous ne l’a fait. »

Graham a ajouté: « Il le regrette. »

Depuis sa victoire dans une primaire républicaine très compétitive en 2016, Trump s’est appuyé sur les chrétiens évangéliques et d’autres groupes religieux influents comme puissants blocs électoraux pour renforcer son influence. En échange, il a nommé plus de 200 juges fédéraux et trois juges conservateurs à la Cour suprême des États-Unis qui soutiennent les limites sur l’avortement et le mariage gay et d’autres politiques favorisées par de nombreux chefs religieux conservateurs. Lors de l’élection présidentielle de novembre, 76% des évangéliques blancs ont voté pour Trump et 24% pour le président élu JoeBiden, selon les sondages de sortie d’Edison Research.

L’attaque du Capitole, où des milliers de manifestants sont entrés par effraction dans le bâtiment alors que le Congrès finalisait le décompte des voix du collège électoral et reconnaissait Biden comme le vainqueur des élections, a conduit à près de 100 arrestations et motivé les démocrates de la Chambre à introduire des articles de destitution contre Trump pour avoir prétendument incité les foules. Lors d’un discours juste avant que la violence n’éclate, Trump a déclaré à ses partisans: « nous allons devoir nous battre beaucoup plus dur ».

« Si vous ne vous battez pas comme un enfer, vous n’aurez plus de pays », a-t-il ajouté quelques heures avant que les émeutiers ne prennent d’assaut le Capitole américain, menaçant de tuer le vice-président Mike Pence, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et d’autres législateurs.

Mardi, avant de partir en voyage dans le sud du Texas, Trump a déclaré que les appels à sa destitution étaient source de division et que ses commentaires aux partisans avant l’insurrection du Capitole étaient « tout à fait appropriés ».

Aucun des troubles récents n’a érodé une grande partie de son soutien parmi les évangéliques, ont déclaré des experts et des chefs religieux.

Une partie de la raison est que, au cours des quatre dernières années, les dirigeants évangéliques ont créé une « chambre d’écho » où ils ont imputé toutes les digressions et faux pas de Trump au Parti démocrate ou aux médias grand public, a déclaré Sarah Posner, journaliste d’investigation et auteur de « Unholy: Why White Evangelicals Worship at the Altar of Donald Trump. »

Après l’émeute meurtrière du Capitole, qui a fait cinq morts, les dirigeants évangéliques qui l’ont soutenu ont largement continué à se tenir à ses côtés et à détourner le blâme de Trump, tandis que ceux qui ont critiqué le président ont dénoncé les émeutes et lui ont reproché de jouer un rôle. , elle a dit.

Les évangéliques « sont tellement conditionnés à ne pas faire confiance aux médias, il va être vraiment difficile de les convaincre de la vérité sur ce qui s’est passé mercredi », a déclaré Posner.

À la suite des émeutes du Capitole, de nombreux dirigeants évangéliques ont également continué d’alimenter les allégations sans fondement de Trump de fraude électorale généralisée lors des élections de l’année dernière, a-t-elle déclaré.

« Parce que ce sont les dirigeants qui sont de nouveau en train de produire les mêmes théories du complot, je ne vois pas beaucoup de progrès pour changer les esprits de qui que ce soit », a déclaré Posner.

Robert Jeffress, pasteur principal de la First Baptist Church de Dallas, qui compte 14 000 membres, a déclaré mardi qu’il n’avait «absolument aucun regret» pour son «soutien enthousiaste» à Trump au cours des quatre dernières années.

« Il est sans aucun doute le président le plus pro-vie et pro-religieux de l’histoire », a déclaré Jeffress dans un e-mail. «Le président a parfaitement le droit de penser que l’élection était frauduleuse et d’inviter ceux qui partagent cette conviction à manifester pacifiquement. Il n’a ni appelé ni approuvé les actions ignobles de ceux qui ont envahi notre Capitole et agressé la police.

Dans un éditorial publié au cours du week-end sur Fox News, Jeffress a qualifié la prise d’assaut du Capitole de «non seulement un crime» mais «un péché contre Dieu».

«La protestation pacifique est une partie vitale de notre tradition politique et elle nous a longtemps bien servis», a-t-il écrit. «Ce qui s’est passé mercredi lorsqu’une foule s’est infiltrée dans le bâtiment du Capitole n’était pas une manifestation. C’était de l’anarchie…. Célébrer le mal est le mal. Cela corrode l’âme.

Jeffress a déclaré qu’il discuterait de la façon dont les chrétiens consternés par les résultats des élections devraient répondre à Biden dans son sermon de dimanche.

«Si jamais nous voulons guérir notre pays», a-t-il dit, «nous devons apprendre à mettre de côté la colère et l’amertume qui déchirent notre pays sans exiger que les gens abandonnent leurs convictions profondes.»

Trump a également sollicité le soutien de dirigeants juifs orthodoxes, qui ont applaudi lorsqu’il a transféré l’ambassade américaine à Jérusalem il y a deux ans et la signature d’accords de paix avec une poignée de pays du Moyen-Orient négociés par Jared Kushner, le gendre de Trump.

Selon une enquête de l’American Jewish Committee publiée en octobre, Trump était préféré par 74% des juifs orthodoxes. Biden était favorisé par 83% des juifs laïques.

Parmi la foule de partisans de Trump au Capitole des États-Unis se trouvaient des juifs orthodoxes qui ont adopté des opinions politiques d’extrême droite et soutenu le président, même s’il y avait des images antisémites dans la foule, y compris un homme avec un t-shirt arborant le « Camp Auschwitz. » Un émeutier arrêté vendredi s’est révélé être le fils d’un juge éminent de la communauté juive orthodoxe de New York.

Le rabbin Mendy Mirocznik, vice-président exécutif de l’Alliance rabbinique d’Amérique, une organisation nationale qui représente plus de 900 membres du clergé orthodoxe, a qualifié les événements du Capitole de très douloureux. L’Alliance rabbinique d’Amérique n’approuve aucun candidat politique à un poste.

« C’est plus que la goutte qui a brisé le dos du chameau », a déclaré Mirocznik, dont les parents sont des survivants de l’Holocauste de Pologne. « L’Amérique doit commencer à guérir. »

Un sondage réalisé par l’Anti-Defamation League, une organisation juive qui suit l’extrémisme dans tout le pays, a révélé qu’environ les deux tiers des Américains ont déclaré que Trump et les membres de groupes de croyances suprémacistes blanches étaient responsables de la violence.

«La plupart des Américains voient maintenant le lien direct entre la rhétorique dangereuse du président Trump, d’autres d’extrême droite et des groupes extrémistes», a déclaré Jonathan Greenblatt, directeur général de l’ADL.

Au cours des services religieux du week-end dernier, le clergé juif est monté en chaire pour dénoncer la suprématie blanche, l’antisémitisme et l’attaque contre la démocratie.

Alors que le rabbin Rachel Timoner commençait à réciter la bénédiction «Baruch Atah Adonai» pour accueillir le sabbat dans la congrégation Beth Elohim de l’arrondissement de Brooklyn à New York, elle a tenté de réconforter sa congrégation.

«Nous allons allumer la lumière parce que le monde a besoin de lumière», dit-elle en allumant les deux bougies blanches.

Joseph W.Daniels, Jr., pasteur d’Emory Fellowship, une église méthodiste unie à Washington, DC, a cité l’attaque du Capitole lors de son sermon dimanche et a exhorté les fidèles à dénoncer les actes répréhensibles lorsqu’ils le voient.

«Pour que notre nation guérisse, pour que l’Amérique guérisse, nous devons appeler le fait que les comportements, les habitudes et les attitudes de mercredi dernier n’étaient pas de Dieu, mais étaient d’une suprématie et d’un privilège blancs qui ne sont sains pour personne, « Daniels, qui est noir, a déclaré pendant le sermon. » Nous ne pouvons pas avoir peur. Nous devons avoir du courage … Nous devons appeler les démons. «

Certains chefs religieux conservateurs ont également appelé la nation à avancer derrière Biden.

Dans un article du portail en ligne The Gospel Coalition, Russell Moore, président de la Commission d’éthique et de liberté religieuse de la Southern Baptist Convention, a condamné les attaques contre le Capitole et a appelé les chrétiens à rejeter les mensonges entourant les élections et à embrasser la vérité.

«Assez c’est assez – et c’était effectivement assez il y a longtemps», a écrit Moore. « Il faudra des décennies pour reconstruire à partir de l’épave dans ce pays. Mais, en tant que chrétiens, nous pouvons commencer maintenant – simplement en n’ayant pas peur de dire ce qui est objectivement la vérité. Joe Biden a été élu président. »

Il a ajouté: « Si les chrétiens sont des gens de vérité, nous devons être les premiers à reconnaître la réalité. »

Pour d’autres évangéliques, cependant, le rôle de Trump dans l’attaque du Capitole sera minimisé car beaucoup le voient non seulement comme un élu mais comme un oint de Dieu, a déclaré Posner.

« Ils estiment qu’il devrait rester président parce que Dieu voulait qu’il soit président », a-t-elle déclaré.

