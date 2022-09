Belgrade a rejeté les demandes américaines et européennes de reconnaissance de la province séparatiste

La Serbie est toujours prête à des solutions de compromis, mais uniquement conformément à sa propre constitution et à la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU, a déclaré vendredi le président Aleksandar Vucic après avoir rencontré les envoyés spéciaux de l’UE, de la France et de l’Allemagne à Belgrade. L’UE et les États-Unis ont fait pression sur Belgrade pour qu’elle reconnaisse la province séparatiste du Kosovo, que les documents mentionnés par Vucic traitent comme le territoire souverain de la Serbie.

Les discussions portaient sur l’avenir de la Serbie, “et il n’y aura pas de reconnaissance du Kosovo”, Vucic a posté sur Instagram après avoir rencontré Miroslav Lajcak de l’UE, le Français Emanuel Bonne et l’Allemand Jens Plettner.

“Pas de capitulation! Vive la Serbie », il ajouta.

Lajcak est l’envoyé spécial de l’UE pour les Balkans occidentaux, tandis que Bonne et Plettner ont récemment été nommés par Paris et Berlin pour augmenter ses efforts pour que Belgrade renonce à la province.

De Belgrade, Lajcak, Plettner et Bonne se sont envolés pour Pristina, où ils ont passé deux heures à s’entretenir avec le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti.

Le Kosovo a été occupé par l’OTAN en 1999, après une guerre aérienne de 78 jours contre ce qui était alors la Yougoslavie, au nom d’insurgés albanais. La RCSNU 1244 autorisait la présence d’une force de maintien de la paix dirigée par l’OTAN, mais affirmait l’intégrité territoriale de la Serbie. En 2008, le gouvernement provisoire des Albanais de souche a déclaré son indépendance avec le soutien de l’Occident. Alors que les États-Unis et la plupart de leurs alliés ont reconnu le Kosovo comme indépendant, la Serbie, la Russie, la Chine et l’ONU en général ne l’ont pas fait. Cinq États membres de l’UE non plus.

Cela n’a pas empêché Bruxelles de faire de la reconnaissance par la Serbie de la province séparatiste un préalable à toute discussion sur une éventuelle adhésion. Le mois dernier, l’envoyé américain Gabriel Escobar a fait sensation lorsqu’il a déclaré qu’il était temps de « Éloignez-vous du récit selon lequel le Kosovo est la Serbie et avancez vers le récit selon lequel le Kosovo et la Serbie sont l’Europe » au nom d’un avenir prospère.

L’UE ne cherche pas activement à s’étendre pour le moment, mais Vucic insiste sur le fait que la politique de son gouvernement est de rejoindre le bloc un jour – tout en préservant la neutralité militaire et le libre-échange avec la Russie et la Chine dans l’intervalle.

Les tensions latentes entre la Serbie et le Kosovo se sont ravivées début août, lorsque Kurti a tenté d’interdire les documents et les plaques d’immatriculation serbes. Il a reporté la mesure à la demande de l’ambassadeur américain, mais s’est engagé à la mettre en œuvre finalement.