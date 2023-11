Pas de quatrième mandat pour Barack Obama

Barack Obama a encore une fois fait la une des journaux pour ce qu’il a dit et fait. La signification de ses paroles et de ses actes ne se limite pas réellement à des questions particulières. C’est qu’ils indiquent ce que beaucoup soupçonnaient vaguement et que beaucoup d’autres supposaient : c’est toujours lui qui dirige le spectacle. L’administration Biden en était à son troisième mandat – 3,5, si l’on considère à quel point il était la figure obscure derrière une grande partie de la résistance du gouvernement au président Trump.

C’est bien que cette vérité soit révélée. Les électeurs devront regarder Joe Biden – ou n’importe quel candidat démocrate à ce stade – et se demander s’ils bénéficient davantage de la « transformation fondamentale » dont Barack Obama a promis qu’elle tiendrait ses promesses « d’espoir et de changement ». Hier, nous avons célébré le quinzième anniversaire de la victoire historique du premier président noir, mais nous savons que même si l’Amérique a changé, l’espoir accru n’a joué que peu de rôle dans cette transformation. Nous ne pouvons pas donner un autre mandat à Obama.

Vous pensez que j’exagère ? Les journalistes de gauche, constatant que Donald Trump a dit cela, l’appellent “une idée stupide.” Pourtant, NBC News signalé plus tôt cette semaine, c’était Barack Obama qui avait été l’un des principaux acteurs dans la formulation de la politique incluse dans le décret Biden sur l’intelligence artificielle (IA). Ce décret a inquiété de nombreux spectateurs parce que son langage fait allusion à la possibilité de mesures répressives du gouvernement contre la liberté d’expression et de l’application d’une théorie critique de la race. Le secrétaire adjoint au Commerce chargé des communications et de l’information, Alan Davidson, a déclaré plus tôt cette année que l’objectif de la réglementation de l’IA inclurait l’arrêt de « la désinformation, la désinformation ou tout autre contenu trompeur ». Et dans le reportage de NBC News, nous lisons qu’une partie de l’approche d’Obama « consistait à exhorter les dirigeants de l’industrie à considérer les risques au-delà de la sécurité nationale, y compris l’intégrité de l’information, les préjugés et la discrimination ».

En fin de semaine, un fragment d’une interview avec le podcast Pod Save America a été publiée (l’interview complète sera publiée mardi) dans laquelle Obama a déclaré de manière sonore que, même si les actions du Hamas étaient « horribles », néanmoins « l’occupation et ce qui arrive aux Palestiniens » sont « insupportables ». Exhortant les Américains à prendre conscience de la « complexité » de la situation, il a expliqué que tous, y compris lui-même, étaient « complices » de cette situation et a évoqué la difficulté de progresser.

C’était un Obama classique. S’exprimant toujours avec la voix de NPR qui rendait son radicalisme de la Nouvelle Gauche apaisant et modéré, il est toujours capable de paraître profond et intellectuel sans pour autant révéler ce qu’il fait. Mais donnons-lui le mérite d’être « complice ». S’il essayait de dissoudre sa propre responsabilité dans les actions horribles du mois dernier en parlant de « nous tous », il était au moins prêt à en prendre un peu sur lui-même. Garçon, est-ce qu’il porte la responsabilité.

C’est le terrible accord conclu avec l’Iran alors qu’il était au pouvoir – 1,4 milliard de dollars remis – dans l’espoir d’équilibrer le Moyen-Orient qui revient maintenant le hanter. C’étaient les gants de chevreau qu’il utilisait avec les Palestinienslibérant 221 millions de dollars à la fin de sa présidence à l’Autorité palestinienne, même s’il n’y avait aucune preuve qu’ils avaient réformé la corruption, l’incitation à la violence et le paiement des terroristes qui avaient poussé un groupe du Congrès à retenir l’argent. C’était son propre penchant à utiliser des bombes partout au Moyen-Orient. Cela donne envie de lui répondre, en utilisant sa phraséologie particulière : « Vous avez construit ceci !

La réalité est que toutes les erreurs commises lors de sa propre présidence se sont répétées au cours des trois dernières années de cette administration. Karl Marx a corrigé l’affirmation du philosophe Hegel selon laquelle tous les personnages et événements historiques se produisent deux fois : ils se produisent, disait Marx, « d’abord comme une tragédie, puis comme une farce ». Ce troisième mandat d’Obama, connu sous le nom d’administration Biden, est certes farfelu, mais il a conservé et approfondi des éléments tragiques d’une manière trop nombreuse pour être comptée.

Il ne fait aucun doute que ce soit le mandat d’Obama. Un Entretien d’août dans Tablette avec l’historien David Garrow, qui a écrit une longue biographie des premières années d’Obama intitulée Étoile montante, a fait beaucoup de bruit en révélant que le futur président avait écrit à une de ses amies au sujet de ses fantasmes homosexuels. Pourtant, il y avait bien plus d’intéressant et de pertinent dans le livre – et dans l’interview – pour ceux qui s’inquiètent du présent de ce pays. Dans sa préface à l’interview Tablette Le rédacteur littéraire David Samuels note que le livre de Garrow avait disséqué un certain nombre de mythes, le plus important étant celui selon lequel « Obama n’était plus préoccupé par le pouvoir ni impliqué dans le pouvoir ».

Non, les actions d’Obama après avoir quitté ses fonctions étaient claires pour ceux qui avaient des yeux pour voir. Les Obama n’ont pas quitté Washington. « Au lieu de cela, ils ont acheté un grand manoir en brique au centre du quartier de Kalorama à Washington, violant ainsi une norme régissant le transfert du pouvoir présidentiel qui n’a été violée qu’une seule fois dans l’histoire américaine de l’après-guerre civile, par Woodrow Wilson, qui ne pouvait pas être physiquement présent. a déménagé après avoir subi une série d’accidents vasculaires cérébraux débilitants. Et même si cela était apparemment dû au fait que leur fille Sasha n’avait pas obtenu son diplôme, l’obtention de son diplôme n’a entraîné aucun changement dans leur adresse personnelle. Comme le dit Samuels, à ce stade, personne ne pouvait penser que sa décision avait été « personnelle ». « Dans une mesure qui n’a jamais été évoquée de manière significative », poursuit-il, « les Obama ont servi à la fois de chefs symboliques et pratiques du gouvernement fantôme du Parti démocrate qui a « résisté » à Trump – un autre phénomène qui a défié les normes antérieures.

Tout le monde, note Samuels, a compris que les agents politiques entraient et sortaient de la maison Obama tout au long des mandats de Trump et de Biden. Le fait que Joe Biden n’ait pas semblé capable de pensée rationnelle pendant toute sa présidence a conduit beaucoup à se demander qui prend exactement les décisions au 1600 Pennsylvania Avenue. Lors d’une visite à la Maison Blanche en 2022, Obama a été envahi par l’événement tandis qu’un Joe Biden solitaire et confus semblait errer à la recherche de quelqu’un à qui parler. C’est ce qui constitue la « blague » d’Obama dans laquelle il s’est adressé à Biden du podium en tant que « vice-président », d’autant plus révélateur. Samuels cite Obama lui-même, qui a dit un jour à Stephen Colbert : « Je disais que si je pouvais conclure un arrangement où j’avais un remplaçant, un homme ou une femme de front, et ils avaient un écouteur, et j’étais juste dans mon sous-sol. dans mes sweats en train de parcourir les trucs, et je pouvais en quelque sorte prononcer les répliques pendant que quelqu’un faisait toutes les discussions et la cérémonie, ça me conviendrait parce que je trouvais le travail fascinant.

Ce qui est fascinant dans l’interview qui suit, c’est que Garrow, qui est tout à fait honnête sur l’égocentrisme et la faiblesse d’Obama, ne tente pas de nier la réalité de ce que Samuels appelle « un nouveau milieu… constitué d’agents du parti, de gens dans le FBI et la CIA qui exécutent la politique de la Maison Blanche, ainsi que la presse. La description que fait Samuels de cette situation dans laquelle les gens d’Obama semblent élaborer la politique est, dit-il, « effrayante, parce que cela se produit en dehors du cadre constitutionnel du gouvernement américain, et pourtant, d’une manière ou d’une autre, cela a été retiré de la liste des sujets autorisés à signaler. sur.” En réponse, Garrow note que le document de Steele censé donner des renseignements sur les relations de Donald Trump avec la Russie « était tout simplement de la merde. C’était même une mauvaise intelligence d’affaires. C’était absurde. Une manière parfaite de dire que Samuels a tout à fait raison.

Ce à quoi nous avons affaire est effectivement effrayant. Pour beaucoup, notamment ceux influencés par le Claremont Institute, notre pays agit depuis longtemps en dehors du cadre constitutionnel dans la mesure où l’État administratif moderne est une quatrième branche du gouvernement, non élue et irresponsable. Ce pouvoir ne semble pas réellement résider là où l’autorité constitutionnelle pose un problème sérieux, car un pouvoir invisible ne peut pas être facilement tenu responsable ou contrôlé. Il est troublant que ce pouvoir invisible contrôle les agences de renseignement, les forces de l’ordre et qui sait quels autres aspects de notre gouvernement. C’est sous la présidence officielle de Barack Obama que l’espionnage des citoyens américains est devenu normal. C’est sous sa présidence fantôme que l’ère de la censure des Big Tech a atteint son apogée.

Que cette opération obscure semble sortir de l’ombre pourrait bien être providentiel. Notre système était censé donner le pouvoir au peuple américain. Ce n’est qu’en comprenant comment les choses fonctionnent qu’on pourra réellement demander à ce peuple américain ce qu’il veut. Est-ce une farce encore plus tragique émanant des décisions politiques d’un homme qui n’exerce même pas de fonctions ? Si tel est le cas, les Américains devront se tourner vers Joe Biden, qui lui-même dit parfois confusément que Barack Obama est le président. Et quiconque le battra devra faire en sorte que sa première priorité soit de s’assurer que c’est bien le chef de notre pouvoir exécutif qui porte la responsabilité. Trois mandats complets de Barack Obama (et plus) suffisent.

David P. Deavel enseigne à l’Université de St. Thomas à Houston, au Texas, et est contributeur principal à Le conservateur imaginatif. Suivez-le sur X @davidpdeavel.