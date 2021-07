Pas de quarantaine pour les citoyens américains vaccinés voyageant en Angleterre

LONDRES — Les voyageurs américains et européens entièrement vaccinés contre le coronavirus seront bientôt autorisés à se rendre en Angleterre sans avoir à se mettre en quarantaine, a annoncé mercredi le gouvernement britannique.

La mesure intervient après que le gouvernement britannique a également supprimé, le 19 juillet, les exigences de quarantaine pour les résidents anglais entièrement vaccinés s’ils avaient visité des pays dits de la « liste orange » avec des situations de Covid-19 moins graves.

Les deux annonces apportent un nouveau soulagement aux compagnies aériennes et au secteur du tourisme au sens large, qui a été durement touché par les restrictions de Covid. Le secteur européen des voyages et des loisirs s’est échangé à la hausse mercredi, soutenu par les récentes décisions. EasyJet et la société mère de British Airways ont augmenté de plus de 4% lors des transactions de l’après-midi à Londres.

Le ministre britannique des Transports, Grant Shapps, a déclaré via Twitter que l’exemption de quarantaine serait introduite à partir de lundi. Cela arrive à un moment où les États-Unis renversent certaines de leurs restrictions sociales.

Shapps a déclaré que les changements s’appliqueraient aux personnes entièrement vaccinées avec un vaccin approuvé aux États-Unis ou en Europe. Les personnes voyageant devraient toujours effectuer le test de pré-départ habituel avant leur arrivée et passer un test PCR le deuxième jour de leur retour en Angleterre.

L’administration Biden a déclaré cette semaine qu’elle maintiendrait les restrictions de voyage, y compris l’interdiction pour la plupart des citoyens non américains d’entrer aux États-Unis depuis la Grande-Bretagne, en raison de la propagation rapide de la variante delta. La semaine dernière, le CDC et le Département d’État ont élevé leurs avertissements sur les voyages au Royaume-Uni au plus haut niveau, disant aux citoyens d’éviter les voyages là-bas.

Cette tendance a frustré les dirigeants des compagnies aériennes qui espéraient que les États-Unis assoupliraient les règles de voyage pendant la haute saison estivale. Le PDG de JetBlue Airways, Robin Hayes, a déclaré mardi que le transporteur lancerait des vols entre New York et Londres comme prévu le 11 août, mais qu’il réduirait probablement les vols en septembre. « Nous continuerons d’examiner mois par mois », a déclaré Hayes lors d’un appel trimestriel avec des analystes.

Pendant ce temps, le CDC a annoncé mardi que même les Américains entièrement vaccinés devraient à nouveau porter des masques à l’intérieur. Cela fait suite à de nouvelles inquiétudes concernant les variantes de Covid, notamment le delta, qui est connu pour ses taux d’infection plus élevés.

— Leslie Josephs de CNBC ont contribué à cet article.