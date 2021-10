Pas de problème avec Donny van de Beek après un snob

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré qu’il n’avait aucun problème à ce que Donny van de Beek montre sa frustration face au manque de temps de jeu à Old Trafford, mais a averti le milieu de terrain qu’il ne pouvait pas laisser cela affecter négativement le vestiaire.

Les caméras ont surpris Van de Beek en train de jeter son chewing-gum après avoir été laissé comme substitut inutilisé lors de la victoire 2-1 contre Villarreal mercredi soir. Il a été rapidement consolé par Paul Pogba et Dean Henderson.

– Carnet d’initiés : Ronaldo dit à Ole : Donne-moi la balle plus vite

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Van de Beek a eu du mal à saisir les opportunités la saison dernière après son départ de l’Ajax et n’a commencé que deux des neuf matchs de United dans toutes les compétitions cette saison.

« Vous savez, nous gérons une équipe pleine de footballeurs internationaux, de footballeurs compétitifs qui veulent faire la différence et veulent jouer, ils veulent tous être sur le terrain », a déclaré Solskjaer. « Donny était prêt à entrer.

« J’ai été un remplaçant plus que quiconque dans ce club correctement et vous devez être prêt tout le temps. J’ai été mécontent à quelques reprises. Je comprends la frustration. Chaque joueur a envie de jouer, cela doit être construit dans l’énergie et la détermination pour quand vous montez et montrez-moi. «

Van de Beek n’a débuté que quatre matches de Premier League la saison dernière et n’a joué que cinq minutes en championnat cette saison. Solskjaer a déclaré que l’humeur de l’international néerlandais n’avait jamais été un problème pendant son séjour au club, mais a déclaré qu’il ne tolérerait pas les « boudeurs ».

« Ce n’est pas seulement Donny, ce sont les joueurs », a déclaré Solskjaer. « J’ai une équipe d’internationaux et si nous voulons réussir, nous avons besoin d’énergie positive, pas de boudeurs.

« Donny n’a jamais affecté négativement ses coéquipiers. Dès que je vois des joueurs affecter négativement l’équipe, le scénario est différent et je serai probablement plus ferme. »

United affrontera Everton à Old Trafford samedi après que la victoire spectaculaire de la Ligue des champions contre Villarreal ait été scellée par un temps d’arrêt de Cristiano Ronaldo.

L’équipe de Solskjaer jouera samedi à 12h30 BST (7h30 HE) malgré le match de Villarreal mercredi soir à 20h BST (15h HE). Cela contraste avec les rivaux pour le titre Liverpool et Manchester City, qui s’affrontent à Anfield à 16h30 BST (11h HE) dimanche malgré avoir joué en Ligue des champions mardi.

« Nous n’avons eu absolument aucune explication », a déclaré Solskjaer. « C’est de la télé, pas du tout de bon sens. Nous et Chelsea avons joué mercredi soir.

« Cela aurait facilement pu être joué dimanche et Liverpool contre City samedi. Le bon sens n’est peut-être pas si courant. »