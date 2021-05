Pas de prison pour dormir au travail et falsifier des documents à ce sujet – RT USA News

Deux gardiens du Bureau of Prisons qui étaient de service le délinquant sexuel de nuit Jeffrey Epstein se seraient suicidés – mais ont dormi et fait des achats en ligne au lieu de faire leur travail – éviteraient des peines de prison dans le cadre d’un accord de plaidoyer.

Les procureurs fédéraux de Manhattan ont accusé Tova Noel et Michael Thomas de complot et de falsification de dossiers. L’acte d’accusation déposé contre eux indiquait qu’ils avaient passé la nuit à faire la sieste, à faire des achats en ligne et à falsifier des documents – au lieu de vérifier Epstein, qui a été retrouvé mort dans sa cellule vers 6h30 du matin le 10 août 2019.





Une lettre déposée au tribunal vendredi indique que les procureurs ont offert à Noel et Thomas un accord de plaidoyer qui leur permettrait de ne pas passer de temps derrière les barreaux. Au lieu de cela, ils seraient soumis à une libération surveillée et effectueraient 100 heures de travaux d’intérêt général, ainsi que coopérer avec l’enquête menée par l’inspecteur général du ministère de la Justice. Un juge devrait approuver l’accord de plaidoyer la semaine prochaine, a rapporté AP.

Noel et Thomas étaient censés faire le tour des prisonniers toutes les 30 minutes, mais ont passé tout le quart de travail à acheter en ligne des meubles (Noel) et des motos (Thomas), à se promener dans la zone commune et même à dormir pendant environ deux heures, selon l’acte d’accusation. Ils ont falsifié les dossiers de la prison tout au long du quart de travail, pour indiquer qu’ils avaient vérifié le financier et le délinquant sexuel condamné avant qu’il ne soit retrouvé mort.

Epstein a été arrêté en juillet 2019 après un scandale sur le précédent accord de plaidoyer qui lui avait été accordé par les procureurs fédéraux. Le financier de 66 ans avait fait une carrière de socialisation avec les riches et les puissants – et les aurait enregistrés avec des femmes, dont beaucoup de mineurs, lui et son associée Ghislaine Maxwell faisaient de la traite à des fins sexuelles, selon des actes d’accusation fédéraux.





Bien que le médecin légiste de New York ait jugé la mort d’Epstein un suicide, une grande partie du public américain reste sceptique quant à l’histoire officielle – en grande partie grâce aux comptes falsifiés des gardes et aux rapports de caméras mystérieusement défectueuses à l’intérieur de ce qui était censé en être un. des prisons les plus sûres de Manhattan.

