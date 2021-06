Pas de prison pour Anna Morgan-Lloyd

Une femme de l’Indiana est devenue la première personne condamnée lors des émeutes de janvier au Capitole des États-Unis mercredi après avoir plaidé coupable et déclaré au tribunal qu’elle s’était depuis instruite avec des films tels que « La liste de Schindler ».

Anna Morgan-Lloyd a plaidé coupable devant un tribunal fédéral à une accusation de défilé, de manifestation ou de piquetage dans un bâtiment du Capitole en échange de trois ans de probation, 500 $ de dédommagement et 40 heures de travaux communautaires, selon les dossiers du tribunal.

Le tribunal a interdit à Morgan-Lloyd d’acheter une arme à feu dans le cadre de sa probation.

Le juge de district américain Royce Lamberth a prononcé sa peine mercredi après-midi contre la femme de Bloomfield, âgée de 49 ans, lors d’une audience par téléconférence.

« J’ai vraiment eu du mal avec ce qui serait une peine appropriée », a déclaré Lamberth.

Le juge de 33 ans s’est dit « troublé » par les témoignages de certains membres du Congrès qui comparent l’insurrection à une « journée de touristes se promenant dans le Capitole ».

« Ce n’était pas une manifestation pacifique. Ce n’est pas par accident qu’elle est devenue violente », a-t-il déclaré. « Je pense aussi que certains de ces accusés dans ces affaires ne feront pas ce que vous avez fait. Certains d’entre eux ne diront pas qu’ils ont fait quelque chose de mal. »

Les procureurs fédéraux dans l’affaire Morgan-Lloyd ont soutenu l’accord qui a permis d’éviter des peines de prison, selon les dossiers, citant comment la femme de 49 ans n’a pas d’antécédents criminels et a montré des remords pour ses actions.

Bien que la femme de Bloomfield n’ait pas participé à la violence pendant ses 10 minutes estimées à l’intérieur du Capitole, les procureurs ont déclaré dans les dossiers du tribunal, sa « prise d’assaut » du bâtiment était une « grave violation de la loi ».

« Pour être clair, ce que la défenderesse a d’abord décrit comme le » jour le plus excitant de (sa) vie « était, en fait, un jour tragique pour notre nation – un jour de violence émeute, de destruction collective et de conduite criminelle par un foule sans loi », a écrit le procureur américain par intérim Channing Phillips.

Dans son plaidoyer, Morgan-Lloyd a écrit qu’elle avait « honte » de sa participation au rassemblement devenu une émeute, ajoutant qu’elle avait appris de ses actions en utilisant des films et des livres recommandés par son avocat – en joignant des résumés de l’intrigue de « Schindler’s List » et « Just Miséricorde » comme preuve.

« J’ai appris que même si nous vivons dans un pays merveilleux, les choses doivent encore s’améliorer », a écrit Morgan-Lloyd. « Les gens de toutes les couleurs devraient se sentir aussi en sécurité que moi pour marcher dans la rue. »

Son avocate, H. Heather Shaner, a qualifié Morgan-Lloyd de « moins coupable » parmi les milliers d’émeutiers.

« Elle était très disposée à en apprendre davantage sur l’histoire américaine », a déclaré Shaner. « Quand je lui ai offert une liste de livres et la liste de films, elle a obtenu une carte de bibliothèque parce qu’elle vit dans une partie reculée de l’Indiana. »

Morgan-Lloyd s’est rendue à Washington ce jour-là avec son amie Dona Sue Bissey, 52 ans, également de Bloomfield. Les deux femmes ont qualifié l’émeute de « plus beau jour » de leur vie dans des commentaires et des photos sur Facebook, se taguant souvent.

Les dossiers du tribunal montrent qu’un employé du bureau du shérif du comté de Greene a reconnu Morgan-Lloyd de ses postes des semaines plus tard lorsqu’elle a demandé un permis d’armes à feu et l’a déclaré au FBI. Des agents ont arrêté les deux femmes en février.

Morgan-Lloyd et Bissey font partie des six Hoosiers qui ont été accusés au criminel d’avoir participé à l’insurrection. Les procureurs fédéraux ont jusqu’à présent inculpé plus de 400 personnes à la suite de l’émeute du 6 janvier. Les responsables ont déclaré que l’enquête et les poursuites sur l’incident seraient probablement « l’une des plus importantes de l’histoire américaine », à la fois en termes de preuves et de nombre d’accusés.

Mercredi, dans des excuses en larmes devant le tribunal, Morgan-Lloyd a déclaré qu’elle avait l’intention de montrer son soutien pacifique à l’ancien président Donald Trump ce jour-là.

« J’ai honte que cela soit devenu une démonstration de violence sauvage ce jour-là », a-t-elle déclaré. « Je n’y serais jamais allé si j’avais eu la moindre idée que cela allait se passer de cette façon, car je n’ai jamais eu l’intention de faire partie de quoi que ce soit d’aussi honteux pour le peuple américain. »

L’affaire de Bissey est pendante devant le tribunal.

