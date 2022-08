Pas de pression dit Emma Raducanu alors que la défense du titre de l’US Open se profile

La Britannique Emma Raducanu a déclaré qu’elle ne se sentait pas sous pression moins d’un mois avant son retour à New York avec une cible sur le dos dans sa défense du titre de l’US Open.

L’adolescente Raducanu a réalisé l’un des exploits les plus remarquables du tennis il y a un an à Flushing Meadows lorsque la qualifiée au 150e rang a écrasé des adversaires beaucoup plus expérimentés en route pour devenir championne du Grand Chelem.

GTC 2022 – COUVERTURE TOTALE | EN PROFONDEUR | CENTRE SUR L’INDE | HORS DU TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Le triomphe a captivé l’imagination d’un public britannique en adoration, mais elle n’a plus remporté de tournoi depuis, se retirant blessée à Rome en mai et à Nottingham en juin et quittant Roland-Garros et Wimbledon au deuxième tour.

Alors qu’un retour dans les foules bruyantes de la Big Apple pourrait ébranler même les concurrents vétérans, le jeune homme de 19 ans a déclaré Sports du ciel la seule pression qu’elle ressent vient d’elle-même et des médias.

“(La pression) n’est que ce que je me mets ou ce que j’attends de moi-même. Je ne ressens la pression ou n’y pense que lorsque je participe à mes conférences de presse, car chaque question concerne la pression », a déclaré Raducanu.

La Britannique, classée 10e, a récemment perdu en quart de finale du Citi Open face à Liudmila Samsonova, moins bien classée, et a déclaré qu’elle considérait l’US Open de cette année comme une opportunité de repartir à zéro.

“J’ai vraiment hâte de retourner (à New York) et quoi qu’il arrive, je pense que ce sera une belle fin de chapitre, bouclez la boucle”, a-t-elle déclaré.

« Quel que soit le résultat, je peux tout recommencer, table rase. Si tous mes points baissent, je remonterai. Je pense que ce sera, quoi qu’il arrive, (un) nouveau départ.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici