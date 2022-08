Le FC Goa a conquis le cœur des fans l’année dernière avec ses performances exceptionnelles en Coupe Durand. Bravant les pronostics, les Gaurs ont conclu leur campagne de la Durand Cup 2021 sans défaite et ont soulevé le trophée pour la première fois de leur histoire – devenant ainsi la toute première équipe ISL à le faire.

Et maintenant, avec le coup d’envoi de la 131e édition du prestigieux tournoi dans moins d’une semaine, les “Boys in Orange” sont tous prêts à défendre leur titre. Ils affronteront le finaliste de la dernière fois, le Mohammedan SC, lors de l’ouverture du tournoi le 16 août.

L’histoire cette fois, cependant, est différente car une jeune équipe du FC Goa cherche à défendre les honneurs. Et même avec l’étiquette de “champions en titre” fermement sur le dos, l’entraîneur-chef de l’équipe, Deggie Cardozo, soutient que ce ne sera pas quelque chose qui sera la cause de pression avant leur prochaine campagne.

“Je ne dirai pas qu’il y a une pression” supplémentaire “en tant que telle, étant donné l’étiquette de” champions en titre “. Notre objectif principal, bien sûr, est d’essayer de ramener le trophée à la maison et nous nous y sommes également préparés. L’équipe est en forme et les joueurs ont hâte de montrer à tout le monde de quoi ils sont capables », a déclaré Cardozo lors de la conférence de presse d’avant-tournoi jeudi.

Tiré au sort dans le groupe A, le FC Goa affrontera le Bengaluru FC, le Jamshedpur FC et l’Indian Air Force en plus du Mohammedan SC lors de la phase de groupes de la Durand Cup 2022.

« Sans aucun doute, ce sont des équipes fortes. Cependant, nous aimerions garder l’accent sur nous-mêmes et sur ce que nous pouvons faire. Nous allons faire avancer les choses un match à la fois et un adversaire à la fois », a déclaré l’entraîneur, interrogé sur les chances du FC Goa dans le tournoi.

Pas moins de 22 joueurs de l’équipe de développement du FC Goa ont été appelés pour la Durand Cup, en raison de leurs performances la saison dernière dans la Goa Pro League et la Reliance Foundation Development League, entre autres compétitions.

« Les joueurs ont très bien joué la saison dernière. À un moment donné, nous jouions plusieurs compétitions simultanément et réussissions quand même à bien tenir notre fort. Ce n’est en aucun cas un petit exploit de terminer parmi les meilleures équipes de la GPL, de la RFDL et de la Ligue de première division GFA TACA Goa U20, ils méritent donc pleinement cette opportunité », a déclaré Cardozo, qui était également leur entraîneur-chef.

“La Coupe Durand pourrait être un tremplin pour eux vers l’équipe première, et j’espère qu’ils utiliseront bien leurs chances.”

Nemil : ravi de revenir à la Coupe Durand

Muhammed Nemil, 20 ans, a été l’une des plus grandes trouvailles des Gaurs l’année dernière. Avec quatre buts et deux passes décisives lors de la Coupe Durand 2021, Nemil a été le fer de lance de la course au titre du FC Goa dans le tournoi.

“La Coupe Durand de l’année dernière a été l’un de mes moments les plus mémorables en tant que footballeur. J’ai pu bien performer et plus tard, cela m’a donné une place au FC Goa pour la première fois. C’était un rêve de longue date de jouer dans l’ISL, et la Coupe Durand m’a aidé à y parvenir », a-t-il déclaré.

« Je suis heureux d’être de retour alors que l’équipe se prépare à défendre son titre. Je vais sûrement tout donner et travailler plus fort que jamais pour aider mon équipe à obtenir d’excellents résultats.

Le garçon né au Kerala est l’un des quatre seuls joueurs de la première équipe – les autres étant Hrithik Tiwari, Ayush Chhetri et Phrangki Buam – à se qualifier pour l’équipe de la Coupe Durand des Gaurs. Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait une responsabilité supplémentaire, Nemil n’a pas tardé à féliciter ses coéquipiers.

«Nous appartenons tous essentiellement au même groupe d’âge et tous mes coéquipiers sont vraiment bons au jeu. Nous apprenons les uns des autres, nous nous entraidons et travaillons ensemble dans l’espoir de connaître le succès également en tant qu’unité unique », a-t-il signé.

