Il n’y a aucune raison pour que Bruxelles n’envisage pas d’utiliser les vaccins Covid-19 développés par la Russie ou par la Chine si leur innocuité et leur efficacité ont été démontrées, a déclaré le coordinateur du programme de vaccination en France, Alain Fischer.

L’UE devrait considérer tous les vaccins Covid-19 disponibles, a déclaré Fischer vendredi à la chaîne française BFM TV, ajoutant que «Il ne devrait y avoir aucun préjugé quant aux origines des vaccins.» Le professeur d’immunologie et pédiatre a déclaré que les seuls critères à utiliser pour évaluer un vaccin sont son efficacité et sa sécurité, ainsi que la facilité avec laquelle il peut être administré aux pays européens.

«S’ils montrent qu’ils sont efficaces et sûrs, cela [the vaccines] sont des produits fiables de bonne qualité, alors pourquoi pas? Il s’agit simplement de remplir certaines conditions de base. »

Le chercheur a commenté vendredi la décision de la Hongrie d’approuver le vaccin chinois Sinopharm. Budapest a été le premier pays de l’UE à émettre une telle approbation, une semaine après que la Hongrie soit également devenue le premier pays de l’UE à donner son feu vert au vaccin Spoutnik V de la Russie. Ce jab a déjà été utilisé dans des campagnes de vaccination en Russie, ainsi que dans d’autres pays, comme l’Argentine.

Bruxelles, cependant, a hésité à envisager le coup russe, tout en donnant la priorité aux géants américains Pfizer et Moderna et au britannique AstraZeneca. De nombreux pays européens, dont l’Allemagne, ont signalé des pénuries dans leurs approvisionnements en vaccins et des difficultés logistiques lors du transport et du stockage des jabs.

Certaines expéditions de vaccins ont également été retardées, ce qui a incité l’UE à demander des éclaircissements à Pfizer. Le bloc s’est également engagé dans une dispute avec AstraZeneca, basée à Cambridge, concernant des retards dans ses expéditions. La société avait accepté de faire de son mieux pour livrer un grand nombre de doses, mais n’a pas encore honoré les commandes passées par l’UE, ainsi que celles d’autres acheteurs, tels que le gouvernement britannique.

La Russie a déjà déposé une demande d’approbation de son vaccin auprès de l’organisme de réglementation des médicaments de l’UE, l’EMA, tandis que ses développeurs se sont déclarés prêts à aider le bloc à remplir ses stocks de vaccins.

Plus tôt ce mois-ci, l’UE avait déclaré que l’EMA envisagerait d’approuver le spoutnik V à l’usage de ses États membres, dans une annonce saluée par le Fonds d’investissement direct russe, qui a financé le développement du vaccin.

Sputnik V est devenu le premier vaccin officiellement enregistré contre Covid-19 dans le monde en août 2020. Le vaccin a montré une efficacité globale de 91,4%, ainsi qu’une efficacité de 100% dans la prévention des cas graves de maladie, au cours de la phase finale des essais menée en Russie.

Depuis lors, il a également été enregistré en Algérie, en Bolivie, au Venezuela, en Serbie et en Argentine ainsi que, plus récemment, en Hongrie et aux Émirats arabes unis.

