Pas de pont aérien pour les Américains bloqués en Israël – pour l’instant

représentant Mike Lawler (R.Y.) a déclaré qu’il demandait un pont aérien militaire depuis des jours, déclarant mercredi sur l’émission Morning Joe de MSNBC que « des centaines » de ses électeurs sont « actuellement en Israël et veulent rentrer chez eux ».

« Il est très, très difficile de faire sortir les gens, et l’armée doit aider à accélérer ce renvoi », a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, les États-Unis n’ont pas l’intention d’activer ce qu’on appelle le programme de flotte aérienne de réserve civile, dans lequel les compagnies aériennes américaines sous la direction du ministère de la Défense sont utilisées pour aider à transporter les passagers en provenance des zones de conflit, a déclaré un responsable de l’administration à POLITICO. Le CRAF a été utilisé pour la dernière fois lors du retrait d’Afghanistan, la troisième fois que la flotte a été activée depuis sa création en 1951.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré mercredi lors d’un point de presse à la Maison Blanche que le Département d’État était « en contact actif avec les citoyens américains en Israël », en partie pour voir s’ils voulaient partir, notant que beaucoup d’entre eux ont la double nationalité.

Il a souligné qu’à l’heure actuelle, certaines compagnies aériennes commerciales assurent toujours des services et que certaines les routes terrestres pour quitter le pays sont sûres à utiliser.

« Mais aucune de ces options n’est nécessairement réalisable ou abordable pour certains Américains », a déclaré Kirby. « C’est pourquoi nous étudions activement toute une gamme d’autres options pour aider les Américains à vouloir partir. Je ne suis tout simplement pas libre d’entrer dans les détails à ce sujet.

Le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a déclaré que son agence communiquait « 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 » avec les citoyens américains et leur fournissait une assistance « par le biais d’appels téléphoniques, d’un formulaire en ligne » et d’un programme où les citoyens peuvent enregistrer leurs voyages avec l’agence, pour faciliter la communication en cas d’urgence.

« Nous sommes parfaitement conscients de la capacité actuellement limitée des vols commerciaux et de la forte demande des citoyens américains souhaitant partir », a-t-il déclaré, encourageant les Américains à opter pour des vols à destination d’un autre pays s’ils ne peuvent pas revenir directement aux États-Unis. États.

« Afin de répondre à la forte demande de vols, nous étudions également d’autres options de contrats aériens, terrestres et maritimes vers les pays voisins », a-t-il déclaré.

Un ancien haut responsable du Département d’État, qui a bénéficié de l’anonymat pour parler librement du fonctionnement des efforts de rapatriement du gouvernement, a déclaré qu’il n’était pas facile de savoir qui se trouve en Israël et qui pourrait vouloir partir, car les citoyens n’ont pas à dire au Département d’État quand ils voyagent.

« Alors, quand les gens disent : « Pourquoi ne savez-vous pas où sont tous ces gens ? Eh bien, ils ne nous l’ont pas dit », a déclaré mercredi le responsable. Même si l’État peut affréter des avions, la solution typique de première ligne consiste à ouvrir et à maintenir des lignes de communication avec les familles et, dans ce cas, avec le gouvernement israélien, a déclaré le responsable.

« Il y a probablement un groupe de travail mis en place pour résoudre ce problème maintenant [to oversee] quelques centres d’appels… qui enregistreront ensuite votre nom, votre numéro de téléphone et le dernier emplacement connu de vos proches, vos plus proches parents », a déclaré le responsable.

Les options d’évacuation militaire constituent souvent un dernier effort, a déclaré un autre ancien haut responsable du Département d’État. « Cela peut coûter cher », a déclaré le responsable.

Les transporteurs nord-américains United Airlines, Delta Air Lines et Air Canada ont suspendu leur service vers Tel Aviv au moins jusqu’à la fin du mois. American Airlines a prolongé sa suspension jusqu’en décembre.

À l’exception de certaines compagnies aériennes européennes comme British Airways et Air France, les compagnies aériennes étrangères ont poursuivi leurs opérations, notamment la compagnie aérienne israélienne El Al, qui a augmenté ses vols pour ramener ses réservistes militaires dans l’effort de guerre. (Les avions d’El Al sont notamment équipés de technologies capables d’utiliser des fusées éclairantes pour tromper les missiles tirés sur leurs avions.)

Hannah Pinski et Tanya Snyder ont contribué à ce rapport.