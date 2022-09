Pas de poignée de main après la rencontre entre l’Ukraine et la Biélorussie à l’US Open

NEW YORK (AP) – Une joueuse ukrainienne a refusé de serrer la main de Victoria Azarenka après que la triple vice-championne de Biélorussie de l’US Open l’ait battue à Flushing Meadows jeudi.

Marta Kostyuk a attendu au filet avec sa raquette en l’air, qu’Azarenka a tapée avec sa raquette après sa victoire 6-2, 6-3.

La Biélorussie a aidé la Russie à lancer son invasion de l’Ukraine en février, et Kostyuk a déclaré qu’elle pensait depuis qu’elle avait vu le tirage au sort de l’US Open qu’elle pourrait devoir affronter Azarenka au deuxième tour.

“C’est assez personnel”, a déclaré Kostyuk. “Ce n’était pas un match personnel pour moi parce que c’était spécifiquement Vika, mais dans l’ensemble, ce n’était pas seulement un match occasionnel que je joue dans un tournoi.”

Interrogé sur la poignée de main traditionnelle qui suit un match, Kostyuk a déclaré: “Je ne pense tout simplement pas que ce soit la bonne chose à faire dans les circonstances dans lesquelles je me trouve en ce moment.”

Azarenka a déclaré qu’elle avait déjà fait face à cette situation avec une joueuse ukrainienne lorsqu’elle a affronté Dayana Yastremska le mois dernier à Washington.

“C’est comme ça. Je passe juste à autre chose », a déclaré Azarenka. « Je ne peux forcer personne à me serrer la main. C’est leur décision.

Kostyuk a déclaré qu’elle avait envoyé un texto à Azarenka un jour avant le match pour l’informer qu’il n’y aurait pas de poignée de main. Azarenka a renvoyé le SMS, disant à Kostyuk qu’elle n’était plus sur place, alors Kostyuk a laissé tomber le sujet parce qu’elle voulait transmettre le message en personne.

Azarenka a déclaré avoir contacté tous les joueurs ukrainiens avec lesquels elle entretient une relation en mars après l’invasion. Kostyuk n’en fait pas partie, mais Azarenka a déclaré qu’elle avait néanmoins essayé.

“Eh bien, j’ai offert plusieurs fois par le biais de la WTA, parce que je crois qu’il y a une sorte de sensibilité. On m’a dit que ce n’était pas le bon moment », a déclaré Azarenka.

“Si Marta veut me parler, comme elle m’a envoyé un texto hier, j’ai répondu. Je suis ouvert à tout moment pour écouter, essayer de comprendre, sympathiser. Je crois que l’empathie dans un moment comme celui-ci est vraiment importante, ce qui a, encore une fois, été mon message clair au début.

Kostyuk a remis en question le fait qu’Azarenka fasse partie de l’exposition “Tennis Plays for Peace” que l’Association américaine de tennis a organisée la semaine avant le tournoi pour collecter des fonds pour l’Ukraine. Azarenka a été retirée de la programmation le jour de l’événement, ce qui a permis de générer plus d’un million de dollars pour l’aide humanitaire.

“Tout le monde essaie d’être super démocratique à propos de cette chose qui s’est produite et parce que c’est comme si ma nation était tuée quotidiennement, je vais vous dire de mon point de vue très rapidement, donc je ne pense pas que je veuille jamais répondre à cette question encore une fois », a déclaré Kostyuk. “Imaginez qu’il y ait une Seconde Guerre mondiale et qu’il y ait une collecte de fonds pour le peuple juif et qu’un joueur allemand veuille jouer. Pendant la guerre, pas 70 ans après la guerre. Pendant la guerre. Je ne pense pas que les Juifs comprendraient.

Azarenka, membre du conseil des joueurs du WTA Tour, a déclaré que l’important était que l’événement ait eu lieu, pas si elle en faisait partie.

“J’ai l’impression d’avoir reçu un message très clair depuis le début, c’est que je suis ici pour essayer d’aider, ce que j’ai fait beaucoup”, a déclaré Azarenka. « Peut-être pas quelque chose que les gens voient et ce n’est pas pour ça que je le fais. Je le fais pour les personnes dans le besoin, les juniors qui ont besoin de vêtements, d’autres personnes qui ont besoin d’argent ou d’autres personnes qui ont besoin de transport ou autre. C’est ce qui est important pour moi, aider les gens dans le besoin.

Les joueurs russes et biélorusses ont été bannis de Wimbledon en réponse à la guerre. Ils sont autorisés à jouer à l’US Open, sans que leurs nations ou leurs drapeaux ne soient répertoriés.

Brian Mahoney, Associated Press