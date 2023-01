Pas de poids ? Aucun problème. Utilisez ces 12 articles pour la maison pour vos entraînements

Les abonnements à la salle de sport peuvent coûter cher, et équipement de gym à domicile encore plus. Bien que la salle de sport soit un endroit idéal pour trouver une communauté de personnes partageant les mêmes idées sur des parcours sains, vous pouvez tout aussi facilement s’entraîner à la maison avec des objets trouvés autour de votre maison. À vrai dire, vous pouvez faire un excellent entraînement sans aucun équipement d’exercice, mais trouver articles ménagers à utiliser comme poids peut le rendre encore plus amusant. Prêt à apprendre quoi utiliser comme poids à la maison ? Allons-y.

12 articles à la maison que vous pouvez utiliser comme poids

Il y a des équipements d’entraînement cachés partout dans votre maison, il vous suffit de savoir où chercher. Que vous ayez besoin de poids ou d’appareils à utiliser comme équipement, voici ce qu’il faut utiliser à la place des poids.

Chaise ou tabouret

Vous pouvez utiliser une chaise ou un tabouret de différentes manières. Avec une chaise de cuisine, vous pouvez utiliser le dossier de celle-ci comme une barre et faire des exercices de barre avec comme outil d’équilibre. Les exercices à la barre pour cela peuvent inclure tous ces petits mouvements avec vos pieds qui tonifient vos fessiers et vos squats.

Vous pouvez également utiliser un tabouret bas comme une marche pour tonifier vos fessiers et vos quadriceps. Vous pouvez faire quelque chose d’aussi simple que monter et descendre. Vous pouvez également faire un jeu de jambes rapide de haut en bas, d’avant en arrière et sur les côtés si vous êtes sûr que votre tabouret ne va pas se déplacer sous vous.

Une autre option pour les tabourets de type ottoman ou les chaises de cuisine consiste à faire des trempettes pour les triceps. Tenez-vous devant les meubles et accroupissez-vous avec vos mains sur le bord de la chaise ou du tabouret. Abaissez vos hanches jusqu’à ce que vos bras forment un angle de 90 degrés derrière vous, puis relevez votre corps et répétez.

Sac à dos complet

Un sac à dos plein peut être utilisé comme poids pendant que vous effectuez une variété de mouvements d’entraînement. Vous pouvez l’emballer avec un peu de poids et le porter sur le dos (ou sur le devant) pendant que vous courez, faites des squats ou même vous promenez. Vous pouvez également l’attacher à votre dos pendant que vous faites des pompes afin de déplacer un poids supplémentaire de haut en bas.

Essuie-mains

Une serviette à main est un autre article ménager qui peut avoir plusieurs utilisations différentes. Une serviette à main peut être utilisée comme bande de résistance. Vous pouvez tenir chaque extrémité dans votre main tout en étant assis sur le sol et mettre votre pied au milieu de la serviette. Soulevez doucement votre jambe avec vos mains et la serviette pour un bon étirement.

Vous pouvez également utiliser une serviette à la place d’un planeur. Placez la serviette sur le sol sous l’un de vos pieds et déplacez-la tout en maintenant le reste de votre corps stable. Cela fait travailler une variété de muscles de vos jambes (mais principalement vos fessiers et votre tronc).

Lessive

Vous voulez essayer la musculation avec des articles ménagers ? Ces cruches de détergent à lessive sont assez lourdes, ce qui les rend idéales comme poids. Vous pouvez les soulever comme des poids pour l’entraînement à domicile le plus simple. Selon la taille des cruches, ce sont des répétitions à une ou deux mains. Vous pouvez également tenir le détergent à lessive sur votre poitrine pendant que vous faites des squats pour ajouter du poids supplémentaire à l’entraînement au poids du corps.

Panier à linge

Vous savez à quel point il est parfois difficile de transporter ce panier à linge plein ? Faites-en bon usage et entraînez-vous avec. La prochaine fois que votre panier est plein, transportez-le dans la maison ou dans les escaliers. Faites le trajet jusqu’à la laveuse et la sécheuse un peu plus longtemps que nécessaire pour pouvoir faire quelques pas supplémentaires.

Si vous envoyez votre linge à une laverie automatique, utilisez le sac plein qui est retourné comme poids avant de ranger vos vêtements. Le simple fait de le transporter fera l’affaire, mais vous pouvez également le tenir pendant que vous faites des squats ou des positions assises.

Escaliers

Si vous en avez, les escaliers sont bons pour s’entraîner. La façon la plus simple de les utiliser est de marcher de haut en bas. Considérez ceci comme votre Stairmaster à domicile. Ajoutez des poids pour un entraînement plus difficile en les transportant ou en les portant.

Vous pouvez également utiliser l’escalier du bas pour monter et descendre comme vous l’avez fait pour le tabouret. Une autre façon d’utiliser vos escaliers est de faire des pompes dessus. Plantez vos pieds sur le sol et penchez-vous vers les escaliers. Placez vos mains sur l’escalier confortable et faites vos pompes. Cela facilite vos pompes, c’est donc une excellente option si vous avez besoin d’une modification.

Boîtes de soupe

Au lieu de dépenser de l’argent en haltères, prenez quelques canettes dans votre garde-manger. Ce sont le substitut parfait pour les poids à la maison. Ces boîtes tiennent facilement dans votre main et sont d’un bon poids à utiliser à la place d’haltères légers. Essayez de faire un circuit de différents entraînements de bras, comme des boucles de biceps, des boucles de triceps au-dessus de la tête, des rebonds de triceps et des élévations latérales. Faites chaque mouvement pendant 30 secondes, secouez vos bras, puis passez au suivant. Faites le circuit complet deux fois.

Vadrouille ou balai

Comme la plupart de ces articles, un balai peut être utilisé de plusieurs façons. Si vous voulez faire un peu de cardio et travailler vos pieds rapides, posez votre balai sur le sol et sautez d’avant en arrière par-dessus le manche. Cela augmentera votre rythme cardiaque et stimulera votre circulation sanguine.

Vous pouvez également incorporer une vadrouille ou un balai dans votre entraînement pour les abdominaux. Pendant que vous faites des redressements assis, tenez le manche du balai dans votre main pendant que vous vous asseyez de haut en bas. Vous n’avez pas nécessairement besoin d’équipement pour cela, mais l’ajout du balai aide à garder votre forme lorsque vous êtes assis.

T-shirt

Tout comme une serviette à main peut être une bande de résistance, un t-shirt peut l’être aussi. De plus, un t-shirt fonctionne encore mieux car il est légèrement extensible. Utilisez le t-shirt de la même manière que vous avez utilisé la serviette pour étirer vos muscles. Soyez prudent en faisant cela afin de ne pas trop solliciter vos muscles ou de trop étendre votre genou.

Assiettes en papier

Les assiettes en papier fonctionnent également comme des planeurs. Vous pouvez faire les mêmes exercices debout mentionnés précédemment pour les essuie-mains. Il y a tellement plus d’options, cependant! Une autre solution à essayer avec vos planeurs de fortune (qui ne fonctionnera vraiment que si vous avez des planchers de bois franc ou de carrelage), consiste à en mettre deux sur le sol sous vos pieds lorsque vous vous mettez en position de planche. À partir de cette position, pliez vos genoux et ramenez vos pieds. Vous pouvez également alterner vos pieds lorsque vous les ramenez pour engager votre tronc. Un autre exercice à partir de cette position consiste à balayer vos pieds vers l’extérieur tout en tenant la planche. Tous ces exercices rendront votre planche un peu plus amusante.

Un mur

Les exercices contre le mur que vous deviez faire au cours de gym au collège étaient en fait assez bons pour vos muscles – et vous pouvez aussi les faire à la maison. Trouvez un espace ouvert sur votre mur et tenez-vous dos à celui-ci. Sortez vos pieds pendant que vous vous accroupissez afin de vous retrouver avec vos genoux à un angle de 90 degrés et vos cuisses parallèles au sol. Gardez votre dos contre le mur pour avoir l’air d’être assis sur une chaise. Maintenez cette position pendant 30 secondes pour faire travailler les muscles de vos jambes.

Ballon de soccer, de basketball ou de volleyball

Vous n’avez pas besoin d’un médecine-ball pour amplifier vos rebondissements russes. Vous n’avez vraiment pas besoin d’un ballon, mais le ballon maintient vos mains en position. Vous pouvez utiliser n’importe quel type de ballon de sport que vous avez dans la maison pour cela. Asseyez-vous sur le sol pour votre touche russe, les genoux pliés et les pieds légèrement au-dessus du sol, et ramassez le ballon sur votre côté gauche. Tournez votre corps pour que le ballon soit sur votre côté droit, puis tournez-vous en arrière. Vous pouvez ajouter un peu de difficulté en faisant rebondir la balle sur le sol lorsque vous êtes complètement tordu sur le côté, car cela vous oblige à vous tenir sur le côté pendant une seconde supplémentaire, en travaillant encore plus vos abdominaux.

