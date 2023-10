Pas de podium pour les haies PH Lauren Hoffman et Robyn Brown

HANGZHOU, Chine — Lauren Hoffman et Robyn Brown sont sorties des premiers blocs à plein régime, mais n’ont pas été assez rapides pour remporter une médaille lors de la finale du 400 m haies féminin des 19e Jeux asiatiques.

Hoffman a franchi la ligne cinquième en 57,21 secondes et Brown a terminé sixième (57,55) dans la course aux médailles remportée par le Bahreïn Oluwakemi Mujidat Adekoya dans le cadre d’une tendance record au stade du centre sportif olympique de Hangzhou mardi soir.

Adkoya a réinitialisé le record des Jeux asiatiques à 54,45 secondes après avoir battu sur la ligne la Chinoise Jiadie Mo (55,01) et l’Indienne Vithya Ramraj (55,68).

Ronne Malipag n’a pas non plus atteint le podium du triple saut masculin, terminant dixième avec un saut plus fin de 15,52 mètres.

L’effort du Chinois Zhu Yaming en 17,13 lui a valu la médaille d’or tandis que son compatriote Fang Yaoqing a remporté l’argent en 16,93. L’Indien Praveen Chitharavel s’est classé troisième en 16,68.