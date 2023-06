Pas de pluie sur ce défilé

L’annonce du défilé n’a pas été que des arcs-en-ciel et du soleil dans toute la communauté. Les organisateurs ont déclaré avoir traité des sentiments homophobes et transphobes sur les réseaux sociaux avant la journée.

En conséquence, Six Nations Pride Outreach, un groupe local des Six Nations de la rivière Grand, en Ontario. émis un lettre ouverte soutenir le défilé et déclarer que l’homophobie et la transphobie sont « une contradiction inhérente » aux principes Kanien’kehá:ka de paix, d’amour, de force et d’unité.

« Nos nations dépendent de chacun de nous en tant qu’individus pour s’honorer et se protéger les uns les autres », indique la lettre.

« La force de l’amour, le soutien et la gratitude sont la façon dont nous nous construisons les uns les autres et nos communautés, en particulier pendant les périodes où la haine, l’ignorance et la violence tentent de nous maintenir opprimés. »