«Pas de pleurs au baseball»: Kelly McCormack de Vancouver affronte une ligne célèbre lors du redémarrage

Personne ne peut remplacer la star hollywoodienne Tom Hanks, dont l’actrice Kelly McCormack est certaine.

Pourtant, dans la nouvelle série télévisée “A League of Their Own”, le natif de Vancouver s’est vu confier une tâche presque aussi stressante que d’imiter Hanks : dire l’un de ses slogans les plus emblématiques.

“Il n’y a pas de pleurs au baseball !”

Les cinq mots sont pleurés par Hanks dans la comédie sportive de 1992, alors qu’il joue le manager alcoolique Jimmy Duggan qui rabaisse son équipe hétéroclite de joueuses de baseball jusqu’aux World Series.

Dans le remake épisodique substantiellement repensé d’Amazon, qui fait ses débuts vendredi sur Prime Video, le personnage de McCormack dit exactement les mêmes mots dans un contexte différent. Sa version est une sorte de chute de micro factuelle, avec son personnage – un arrêt-court des Rockford Peaches de Moose Jaw, en Saskatchewan. – lâchant la déclaration avant de s’éloigner de son équipe.

“J’étais ravie et excitée – puis j’ai été immédiatement terrifiée”, a déclaré McCormack en apprenant qu’elle réciterait la célèbre citation.

« Ma stratégie était juste de le dire ; n’essayez pas de vous plonger dans une sorte d’hommage à Tom Hanks.

McCormack est toujours nerveuse quant à la façon dont sa performance sera reçue. Avant la sortie de l’émission, elle dit qu’elle a demandé aux quelques personnes qui ont vu l’épisode si elles pensaient que sa livraison fonctionnait.

Le tweak est l’une des nombreuses boules courbes d’un redémarrage qui jette le livre de jeu du film original.

Alors que le film et la série télévisée sont basés sur la vraie All-American Girls Professional Baseball League (AAGPBL), la version télévisée de “A League of Their Own” va dans une direction différente en disposant de personnages importants, en introduisant de nouveaux , et se déroulant sur un arc de huit épisodes qui se déroule principalement hors du terrain.

La durée d’exécution supplémentaire permet à la co-créatrice et actrice principale Abbi Jacobson, anciennement de “Broad City”, d’explorer des récits sur la race et l’identité de genre dans les années 1940, tout en accordant plus de temps d’écran à une culture queer qui existait dans l’ombre du baseball féminin. équipe.

Les récits historiques ont détaillé des relations amoureuses entre certains joueurs qui ont été gardées cachées.

Les équipes féminines de baseball étaient soumises à des règles strictes en matière de présentation. Ils ne pouvaient pas être vus en pantalon et n’avaient pas le droit de fumer. La ligue a vécu selon la devise « Jouez comme un homme, ressemblez à une femme ».

Lors d’un récent panel au Festival du film de Tribeca, Maybelle Blair, une lanceuse des Peoria Redwings de l’AAGPBL, a parlé de ses expériences avant de faire son coming out en tant que lesbienne pour ce qu’elle a dit être “essentiellement la première fois”. Elle a 95 ans.

“A League of Their Own” équilibre la verve et l’humour du film original tout en luttant contre les thèmes des préjugés et les pressions de la conformité.

“Chaque fois que nous lisions les scripts, c’était une sorte de choc de dire:” Wow, nous faisons réellement cela “”, a déclaré McCormack.

“Quand je regarde la série, ma première réaction est que je n’ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant.”

En plus de posséder la célèbre ligne de Hanks, McCormack joue un rôle de soutien en tant que Jess McCready, un arrêt-court fictif qui a migré au sud de la frontière de Moose Jaw pour, comme le dit l’actrice, jouer au baseball, fumer des cigarettes et frapper des femmes.

Le personnage a été écrit avant que McCormack ne soit choisi, mais elle a déclaré que les scénaristes lui avaient permis d’affiner les détails.

L’actrice s’est appuyée sur des recherches sur les Prairies pour approfondir sa compréhension de ce que pouvait être un «garçon de ferme rurale» de l’époque.

Lorsqu’il parle du personnage, McCormack utilise divers pronoms, concluant finalement que Jess ne se concentrerait probablement pas sur la façon dont leur identité a pris forme dans les mots.

“J’étais ravi de jouer quelqu’un dont la vocation et la passion ont remplacé tout autre type d’identité”, a déclaré McCormack.

“En fin de compte, Jess s’identifie comme un joueur de balle.”

Certains téléspectateurs peuvent trouver que “A League of Their Own” joue trop généreusement avec le film original, mais McCormack a déclaré qu’il n’y avait pas un moment où elle avait deviné ce que les créateurs faisaient.

«Ce que je pensais, c’est qu’il n’y a toujours pas de ligue de baseball professionnelle féminine entièrement américaine; il n’y a toujours pas d’endroit professionnel où les femmes peuvent jouer au baseball. Alors Dieu nous en préserve, nous donnons à ces femmes un peu plus de temps d’antenne », a-t-elle déclaré.

“Quoi que soit le début du film, nous avons juste pris le relais et continué à courir avec.”

David Friend, La Presse Canadienne

