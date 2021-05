«  Pas de plans  » pour mettre fin aux restrictions de verrouillage avant le 21 juin, déclare No10

Le gouvernement n’a «aucun projet» d’avancer la date la plus rapprochée pour la fin du verrouillage à partir du 21 juin, malgré des données «extrêmement encourageantes» sur la transmission de Covid, a déclaré Downing Street.

Boris Johnson subit des pressions pour avancer la date limite des restrictions restantes à la suite de la publication de données montrant l’impact du coronavirus tombant aux niveaux de l’été dernier au Royaume-Uni.

Les chiffres quotidiens les plus récents, publiés lundi, ne montraient qu’un seul décès dû à Covid-19 et 1649 tests positifs. Les derniers chiffres d’hospitalisation montrent 160 patients admis le 27 avril et 994 la semaine précédente dans tout le pays.

Il y a eu peu de signes de la hausse des cas après chaque assouplissement des restrictions prédit par le groupe consultatif scientifique Sage du Premier ministre lorsqu’il a présenté sa feuille de route vers la normalité en février.

Une annonce est attendue lundi prochain que la prochaine étape se déroulera le 17 mai, avec des pubs et des restaurants autorisés à servir à l’intérieur et la réouverture des cinémas et des hôtels.

Mais il reste au moins sept semaines avant la suppression définitive des restrictions, permettant aux boîtes de nuit d’ouvrir et de mettre fin aux limites de la taille des mariages, au plus tôt le 21 juin, les ministres laissant entendre que le port de masques et la distanciation sociale pourraient se poursuivre au-delà de ce point.