Pas de plans pour les restrictions britanniques de Covid sur les arrivées de Chine

Le gouvernement britannique n’a pas l’intention d’imposer des restrictions Covid aux arrivées de Chine malgré une augmentation des cas, a déclaré Downing Street.

Les États-Unis envisageraient de nouvelles restrictions sur les arrivées chinoises après que Pékin a annoncé la réouverture de ses frontières en janvier après près de trois ans de contrôles stricts.

Le Japon, la Malaisie, Taïwan et la Corée du Sud ont également réagi à la dernière vague d’infections chinoises en exigeant des tests de virus négatifs pour les visiteurs en provenance de Chine.

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement britannique envisageait quelque chose de similaire, le porte-parole du n ° 10 a répondu: “Ce n’est pas quelque chose que nous envisageons.”

Le porte-parole de Rishi Sunak a ajouté : « Nous continuerons à surveiller les cas de Covid à travers le Royaume-Uni. Vous verrez qu’ils sont encore à un niveau relativement bas, mais nous continuerons à veiller à ce que la surveillance nécessaire soit en place.

La Chine a déclaré qu’elle reprendrait la délivrance de visas et de passeports à un grand pas loin des contrôles qui ont isolé le pays – une décision qui pourrait voir des millions de citoyens se rendre à l’étranger pour les vacances du Nouvel An lunaire de janvier.

Cela s’ajoute aux changements brusques qui annulent certains des contrôles antivirus les plus stricts au monde alors que le gouvernement du président Xi Jinping tente d’inverser une crise économique.

Les règles qui ont confiné des millions de personnes chez elles ont maintenu le taux d’infection en Chine à un faible niveau, mais ont alimenté la frustration du public et freiné la croissance économique.

Les autorités ont assoupli sa position sur sa politique stricte «zéro-Covid» en levant les restrictions après des manifestations nationales sans précédent contre le gouvernement communiste en novembre.

Mais certains pays s’inquiètent du potentiel de propagation rapide des cas, car les sociétés de services de voyage ont signalé que les réservations de billets internationaux et les recherches d’informations sur les visas ont augmenté après l’annonce de mardi.

Le ministère indien de la Santé a déclaré qu’il renforçait la surveillance des cas en provenance de l’étranger suite à la récente augmentation des cas de Covid en Chine.

“La communauté internationale est de plus en plus préoccupée par les poussées de Covid-19 en cours en Chine et le manque de données transparentes, y compris les données de séquence génomique virale”, ont déclaré des responsables américains dans un communiqué.

Cependant, Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que les pays occidentaux et les médias « exagéraient » la question et « déformaient » les politiques Covid du pays.

L’Administration nationale de l’immigration de Chine a annoncé qu’elle commencerait à accepter les demandes de passeports pour les touristes à partir du 8 janvier. Il a déclaré qu’il recommencerait à autoriser les touristes et les hommes d’affaires à visiter Hong Kong, un territoire avec ses propres contrôles aux frontières.

L’agence a également déclaré que le gouvernement “reprendrait progressivement” l’autorisation des visiteurs étrangers et n’a donné aucune indication sur le moment où les voyages touristiques à grande échelle en provenance de l’étranger pourraient être autorisés.

Les experts de la santé et les économistes s’attendaient à ce que le Parti communiste au pouvoir maintienne les restrictions sur les voyages en Chine au moins jusqu’à la mi-2023 pendant qu’il mène une campagne pour vacciner des millions de personnes âgées. Les experts disent que c’est nécessaire pour prévenir une crise de santé publique.