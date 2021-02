Pas de plan pour des journées d’école plus longues pour rattraper le temps perdu, dit Gavin Williamson

Le gouvernement n’exige pas des journées d’école plus longues ou des vacances d’été plus courtes pour compenser le temps d’enseignement perdu pendant la pandémie de coronavirus, a déclaré le secrétaire à l’Éducation Gavin Williamson.

Le programme de relèvement pour l’Angleterre annoncé par M. Williamson comprend 302 millions de livres sterling pour les clubs et les activités cet été pour les enfants du primaire et du secondaire qui ont le plus besoin de soutien; 200 millions de livres sterling pour développer le tutorat; et 200 millions de livres pour les écoles d’été en face à face.