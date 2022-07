Pas de plan de poursuites dans le lynchage d’Emmett Till – Shaw Local

JACKSON, Miss. (AP) – Le plus haut responsable juridique du Mississippi n’a pas l’intention de poursuivre la femme blanche dont l’accusation a déclenché le lynchage d’un adolescent noir de Chicago Emmett jusqu’à il y a près de 70 ans, a déclaré un assistant vendredi à la suite de révélations sur un mandat d’arrêt non délivré et un mémoire nouvellement révélé par la femme.

“Il n’y a aucune nouvelle preuve pour rouvrir l’affaire”, a déclaré Michelle Williams, chef de cabinet du procureur général Lynn Fitch, à l’Associated Press.

Williams a également déclaré que le bureau de Fitch n’avait pas été en contact avec le procureur du comté de Leflore, Dewayne Richardson, le procureur local qui serait chargé de poursuivre toute affaire contre Carolyn Bryant Donham.

Le ministère de la Justice a précédemment enquêté sans porter plainte et a classé l’affaire, a déclaré Williams, faisant référence à la décision du gouvernement en décembre de mettre fin à son dernier examen du tristement célèbre meurtre.

Ni Richardson ni le shérif Leflore Ricky Banks n’ont immédiatement renvoyé de messages demandant des commentaires vendredi.

Un groupe fouillant le sous-sol du palais de justice du comté de Leflore en juin a découvert le mandat d’arrêt non signifié accusant Donham, son mari de l’époque Roy Bryant et son beau-frère JW Milam dans l’enlèvement de Till en 1955. Alors que les hommes ont été arrêtés et acquittés des accusations de meurtre lors du meurtre ultérieur de Till, Donham, 21 ans à l’époque et 87 maintenant, n’a jamais été emmené en garde à vue.

Dans un mémoire non publié obtenu jeudi par l’Associated Press, Donham a déclaré qu’elle n’était pas au courant de ce qui arriverait à Till, 14 ans, qui vivait à Chicago et rendait visite à des parents dans le Mississippi lorsqu’il a été enlevé, tué et jeté dans une rivière. . Elle l’a accusé d’avoir fait des commentaires obscènes et de l’avoir attrapée alors qu’elle travaillait seule dans un magasin familial à Money, Mississippi.

Donham a déclaré dans le manuscrit que les hommes lui avaient amené Till au milieu de la nuit pour identification, mais qu’elle avait essayé d’aider le jeune en niant que c’était lui. Bien qu’il ait été enlevé sous la menace d’une arme dans une maison familiale par Roy Bryant et Milam, le jeune de 14 ans s’est identifié aux hommes, a-t-elle affirmé.

Le corps battu et défiguré de Till a été retrouvé quelques jours plus tard dans une rivière, où il a été alourdi par un ventilateur en métal lourd. La décision de sa mère, Mamie Till Mobley, d’ouvrir le cercueil de Till pour ses funérailles à Chicago a démontré l’horreur de ce qui s’était passé et a alimenté le mouvement des droits civiques.

Deborah Watts, une cousine de Till qui dirige la Emmett Till Legacy Foundation, a déclaré que le mandat d’arrêt non délivré et les mémoires sont de nouvelles preuves qui montrent l’implication de Donham dans l’affaire.

“Je crois vraiment que ces développements ne peuvent être ignorés par les autorités du Mississippi”, a-t-elle déclaré.

Dale Killinger, un agent à la retraite du FBI qui a géré un examen qui s’est terminé sans inculpation il y a 15 ans, a déclaré que les grands jurés devraient avoir la possibilité d’examiner les développements récents de l’affaire.

« C’est toujours une décision de justice. En tant qu’enquêteur, ma position a toujours été et reste qu’un grand jury devrait connaître tous les faits », a-t-il déclaré.

Ni Donham ni aucun de ses proches n’ont répondu aux messages et aux appels téléphoniques de l’AP demandant des commentaires. On ne sait pas où Donham vit actuellement ou si elle a un avocat. Sa dernière adresse connue était à Raleigh, en Caroline du Nord.

___

Reeves a rapporté de Birmingham, Alabama. Il est membre de l’équipe Race and Ethnicity d’AP.