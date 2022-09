Dans la Chine d’aujourd’hui, les entreprises de médias sociaux ont généralement listes propriétaires de mots sensibles, construit à partir des instructions gouvernementales et de leurs propres décisions opérationnelles. Cela signifie que le filtre utilisé par ERNIE-ViLG est susceptible de différer de ceux utilisés par WeChat, propriété de Tencent, ou par Weibo, qui est exploité par Sina Corporation. Certaines de ces plateformes ont été systématiquement testé par le groupe de recherche torontois Citizen Lab.

Badiucao, un caricaturiste politique sino-australien (qui utilise le pseudonyme de son œuvre pour protéger son identité), a été l’un des premiers utilisateurs à repérer la censure dans ERNIE-ViLG. Beaucoup de ses œuvres critiquent directement le gouvernement chinois ou ses dirigeants politiques, ce sont donc quelques-unes des premières invites qu’il a mises dans le modèle. “Bien sûr, j’explorais aussi intentionnellement son écosystème. Parce que c’est un nouveau territoire, je suis curieux de savoir si la censure l’a rattrapé », déclare Badiucao. “Mais [the result] c’est bien dommage.”

En tant qu’artiste, Badiucao n’est d’accord avec aucune forme de modération dans ces IA, y compris l’approche adoptée par DALL-E 2, car il pense qu’il devrait être le seul à décider ce qui est acceptable dans son propre art. Néanmoins, il prévient que la censure motivée par des préoccupations morales ne doit pas être confondue avec la censure pour des raisons politiques. “C’est différent quand une IA juge ce qu’elle ne peut pas générer sur la base de normes morales communément convenues et quand un gouvernement, en tant que tiers, intervient et dit que vous ne pouvez pas faire cela parce que cela nuit au pays ou au gouvernement national”, il dit.

La difficulté d’identifier une ligne claire entre la censure et la modération est également le résultat des différences entre les cultures et les régimes juridiques, explique Giada Pistilli, éthicienne principale chez Hugging Face. Par exemple, différentes cultures peuvent interpréter différemment la même imagerie. “En ce qui concerne les symboles religieux, en France rien n’est autorisé en public, et c’est leur expression de la laïcité”, explique Pistilli. “Lorsque vous allez aux États-Unis, la laïcité signifie que tout, comme tout symbole religieux, est autorisé.” En janvier, le gouvernement chinois proposé un nouveau règlement interdisant tout contenu généré par l’IA qui “met en danger la sécurité nationale et la stabilité sociale”, ce qui couvrirait les IA comme ERNIE-ViLG.

Ce qui pourrait aider dans le cas d’ERNIE-ViLG, c’est que le développeur publie un document expliquant les décisions de modération, dit Pistilli : « Est-ce que c’est censuré parce que c’est la loi qui leur dit de le faire ? Le font-ils parce qu’ils pensent que c’est mal ? Cela aide toujours à expliquer nos arguments, nos choix.

Malgré la censure intégrée, ERNIE-ViLG restera un acteur important dans le développement d’IA text-to-image à grande échelle. L’émergence de modèles d’IA entraînés sur des ensembles de données linguistiques spécifiques compense certaines des limites des modèles traditionnels basés sur l’anglais. Cela aidera particulièrement les utilisateurs qui ont besoin d’une IA qui comprend la langue chinoise et peut générer des images précises en conséquence.

Tout comme les plateformes chinoises de médias sociaux ont prospéré malgré une censure rigoureuse, ERNIE-ViLG et d’autres modèles d’IA chinois pourraient éventuellement connaître la même chose : ils sont trop utiles pour être abandonnés.