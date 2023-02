“Pas de place” pour les Russes aux Jeux olympiques au milieu de l’invasion de l’Ukraine, déclare Zelenskyy au sommet

Les athlètes russes n’ont “pas leur place” aux Jeux olympiques de Paris l’année prochaine alors que l’invasion de l’Ukraine par leur pays se poursuit, a déclaré vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lors d’un sommet de responsables sportifs d’une trentaine de pays.

Le Comité international olympique affirme qu’il serait discriminatoire d’exclure la Russie et son allié biélorusse du sport avant les Jeux de Paris en 2024. Les qualifications dans de nombreux sports étant déjà en cours, le CIO souhaite que les athlètes de ces pays concourent à titre neutre sans symboles nationaux.

“Alors que la Russie tue et terrorise, les représentants de l’État terroriste n’ont pas leur place dans les compétitions sportives et olympiques”, a déclaré Zelenskyy lors d’un discours d’ouverture par liaison vidéo, selon une transcription publiée par son bureau.

“Et cela ne peut pas être recouvert d’une prétendue neutralité ou d’un drapeau blanc. Parce que la Russie est maintenant un pays qui souille tout de sang – même le drapeau blanc. Il faut le reconnaître. Et cela doit être reconnu, en particulier, au niveau du Comité international olympique », a déclaré Zelenskyy. “Le Comité International Olympique a besoin d’honnêteté. L’honnêteté qu’il a malheureusement perdue. L’honnêteté qui aidera à arrêter la terreur russe et à rapprocher la paix.”

Zelenskyy a effectué des visites surprises en Grande-Bretagne et en France mercredi, faisant pression pour que des avions de chasse combattent les envahisseurs russes dans un discours dramatique au Parlement britannique.

La réunion au sommet de vendredi, qui s’est tenue en ligne et présidée par la secrétaire britannique à la Culture Lucy Frazer, s’est déroulée lors d’une journée d’intenses frappes de missiles et de drones par les forces russes contre l’Ukraine.

“Le président Zelenskyy a déclaré au Parlement cette semaine au Royaume-Uni les souffrances encore ressenties par de nombreux Ukrainiens. Ce faisant, le CIO continuait d’ignorer les alliés internationaux intensifiant leurs efforts pour la paix et de ne pas tenir compte de la façon dont les Jeux olympiques donneront [Russian president Vladimir] Poutine est la plate-forme idéale pour promouvoir la Russie et légitimer sa guerre illégale”, a déclaré Frazer dans un communiqué jeudi.

La présence d’Olympiens russes pourrait traumatiser davantage les Ukrainiens

Le ministre ukrainien des Sports, Vadym Guttsait, a déclaré que permettre aux Russes de concourir traumatiserait davantage les athlètes touchés par la guerre.

“La participation d’athlètes russes et biélorusses à des compétitions internationales rendra impossible la participation d’athlètes ukrainiens, car chacun des Ukrainiens a souffert d’une manière ou d’une autre de l’agression russe : ils ont perdu leurs proches et leurs amis, ont perdu leur maison, ont subi un traumatisme psychologique, ont perdu l’opportunité de faire ce qu’ils aiment”, a écrit Guttsait, qui dirige également le Comité olympique ukrainien, dans une lettre au président du CIO Thomas Bach et à d’autres dirigeants olympiques publiée jeudi.

L’Ukraine a précédemment rendu publique une lettre de Bach à Guttsait disant que “la menace d’un boycott… va à l’encontre des principes fondamentaux du Mouvement olympique et des principes que nous défendons”.

Les dirigeants politiques des alliés proches de l’Ukraine en Pologne et dans les États baltes ont déclaré qu’il pourrait y avoir des boycotts olympiques si le CIO allait de l’avant avec son plan. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a déclaré que les athlètes russes et biélorusses devraient être exclus des Jeux olympiques dans sa ville si la guerre se poursuit d’ici là.

Hidalgo s’est rendue à Kyiv jeudi pour rencontrer le maire Vitali Klitschko et a déclaré qu’elle “ferait tout” pour convaincre le CIO. Les athlètes russes ont déjà participé aux Jeux olympiques sans symboles nationaux en guise de punition pour les cas de dopage, et utiliser une approche similaire pour faire face à une guerre n’est pas approprié, a expliqué Hidalgo.

Alors que la décision finale appartient au Comité international olympique, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a déclaré qu’elle souhaitait que les athlètes russes soient bannis des Jeux d’été de l’année prochaine “tant qu’il y aura cette guerre, cette agression russe contre l’Ukraine”. (Thibault Camus/Associated Press/File)

Défis entre fédérations sportives

Le CIO, qui a soutenu l’année dernière l’exclusion des Russes et des Biélorusses des événements sportifs pour des raisons de sécurité, est également confronté à des défis au sein de son propre mouvement. Il a donné aux fédérations organisant des sports olympiques individuels le dernier mot sur les détails de la réadmission des athlètes russes et biélorusses. Les sports pourraient imposer des règles différentes et évoluer à des vitesses différentes, ou contester entièrement l’autorité du CIO.

L’instance dirigeante du tir à l’arc a déclaré la semaine dernière qu’il était “très peu probable” d’autoriser des athlètes neutres à concourir en 2023, y compris lors des qualifications olympiques. Le plan du CIO pour que les Russes et les Biélorusses se qualifient pour les Jeux olympiques par le biais de compétitions en Asie, au lieu de l’Europe, n’était pas acceptable non plus, a-t-il ajouté. L’instance dirigeante de l’athlétisme impose ses propres restrictions à l’équipe russe en raison du dopage et son président, le grand olympique Sebastian Coe, a déclaré que sa solution préférée serait que la Russie “sorte d’Ukraine”.

Les qualifications olympiques sont en cours dans certains sports et débuteront bientôt dans de nombreux autres. Cela laisse les fédérations aux prises avec la façon de remodeler un processus qu’elles pensaient avoir été finalisé il y a des années.

Il pourrait également leur appartenir de mettre en œuvre le plan du CIO visant à exclure les athlètes russes et biélorusses réputés “soutenir activement la guerre en Ukraine”. Le CIO n’a pas défini ce qui constitue un soutien, tandis que les responsables russes l’ont qualifié de discriminatoire et ont exigé que le corps olympique abandonne entièrement cette condition.

L’Ukraine est particulièrement préoccupée par le fait que des athlètes russes issus de clubs sportifs militaires ou qui détiennent des grades militaires puissent concourir.

“En Russie, le sport est un élément de la politique, une puissante propagande, en l’occurrence la promotion de la guerre”, écrit Guttsait à Bach.

De nombreux comités nationaux olympiques ont adopté la ligne du CIO, mais certains comme l’Ukraine et la Lettonie disent qu’ils préféreraient boycotter plutôt que de concourir contre des athlètes russes. Cinq organismes sportifs des pays nordiques ont déclaré mardi qu’ils souhaitaient interdire les athlètes et les officiels de Russie et de Biélorussie.